Fachtagung
13.03.2026, 9:40 Uhr

Mosbach – Vorträge und Austausch zu „Gelebte Vielfalt“- Fachschule für Sozialwesen lädt zu Fachtagung ein

FachtagungMosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Vielfalt ist menschliche Wirklichkeit: in Lebensläufen, Sprachen, Kulturen, Weltanschauungen und Fähigkeiten, in Behinderung und Nicht-Behinderung. Und gerade in dieser Verschiedenheit liegt viel Potenzial, ein Potenzial, das es zu ergründen gilt. Die 28. Fachtagung der Fachschule für Sozialwesen lädt daher am 23. und 24. April dazu ein, gelebte Vielfalt als Grundlage für ein zukünftiges Miteinander in den Blick zu nehmen. Impulse dazu kommen von anerkannten Expertinnen und Experten. Veranstaltungsort ist die Johanneskirche auf dem Gelände der Johannes-Diakonie in Mosbach. Die Fachschule gehört zur Bildungs-Akademie der Johannes-Diakonie und hat ihren Sitz in Neckarbischofsheim. Die Fachtagung trägt den Titel „Gelebte Vielfalt – unser Schatz, unsere Stärke!“ Unter den Vortragenden sind Forschende und Lehrende verschiedener Hochschulen aus Fachbereichen wie Sonderpädagogik, Didaktik und Psychologie. Auch melden sich Menschen mit Behinderung als Experten und Expertinnen in eigener Sache zu Wort. Gemeinsam präsentieren sie bei der Fachtagung eine breit gefächerte Agenda für Mitarbeitende und Interessierte aus dem Bereich Behindertenhilfe. Auf dem Programm stehen Themen wie Neurodiversität, das Stigma psychischer Erkrankungen oder auch die Bedeutung gelebter Vielfalt für das Funktionieren der Demokratie. Die Fachtagung der Fachschule für Sozialwesen beginnt am 23. April um 9:30 Uhr und endet tags darauf gegen 13:15 Uhr. Sie steht allen Interessierten offen und kostet 285 Euro, für Studierende und Menschen mit Behinderung 90 Euro. Anmeldungen sind noch möglich bis zum 20. März. Weitere Informationen zur Veranstaltung stehen unter www.fachschule-neckarbischofsheim.de/fachtagung.

Quelle
Foto: Andreas Lang

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 09:40

