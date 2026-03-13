Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem am Mittwochmorgen eine junge Frau tot im Bereich des Karlstern im Käfertaler Wald aufgefunden wurde, haben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Details zum Fall bekannt gegeben. Bei dem Opfer handelt es sich um eine 19-jährige Frau. Ein 17-jähriger Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Wie MRN-News bereits mehrfach über den Verlauf des Falls berichtet hat, wurde die weibliche Person am Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr in der Nähe des Karlstern entdeckt. Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizei zu dem Jugendlichen, der inzwischen als Tatverdächtiger gilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es bereits zuvor Konflikte zwischen dem Täter und dem Opfer gegeben haben. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass Eifersucht ein mögliches Tatmotiv gewesen sein könnte. Offizielle Bestätigungen zu den genauen Umständen der Tat stehen jedoch weiterhin aus.

Die Ermittlungen werden gemeinsam von der Staatsanwaltschaft Mannheim und dem Polizeipräsidium Mannheim geführt und dauern weiterhin an.

MRN-News berichtet weiter über neue Entwicklungen in diesem Fall.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 16:35