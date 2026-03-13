  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Jugend musiziert Preisträgerkonzert 2026
13.03.2026, 15:10 Uhr

Mannheim – Junge Talente überzeugen beim Preisträgerkonzert „Jugend musiziert 2026″

Jugend musiziert Preisträgerkonzert 2026
Bildrechte: Stadt Mannheim / Musikschule Mannheim
Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Leistungen der jungen Musikerinnen und Musiker beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für Mannheim und den westlichen Rhein-Neckar-Kreis unterstreichen erneut die hohe Qualität der musikalischen Bildung in der Region. Der Wettbewerb vereint in besonderer Weise eine breite Beteiligung mit künstlerischen Spitzenleistungen. Insgesamt nahmen in diesem Jahr 187 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene am Regionalwettbewerb teil – noch einmal deutlich mehr als im Vorjahr mit 155 Teilnehmenden.

Diese Bedeutung hob auch Mannheims Bildungsbürgermeister Dirk Grunert in seinem Grußwort beim diesjährigen Preisträgerkonzert in der Städtischen Musikschule hervor. „Der Wettbewerb ist auch in diesem Jahr ein voller Erfolg“, betonte er. „Wir sind immer wieder stolz darauf, dass unsere Musikschule solche Erfolgsgeschichten schreibt und jungen Menschen eine vielversprechende Zukunft eröffnet.“

Zugleich gehe es bei „Jugend musiziert“ nicht in erster Linie um eine spätere Karriere als Musikerin oder Musiker. Vielmehr biete der Wettbewerb allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, ihr Talent zu entfalten, sich musikalisch weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. „Dieser niedrigschwellige Zugang zur Musik ist ein wichtiger Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit“, so Grunert.

Musikschulleiter Bjoern Strangmann begrüßte die zahlreichen Gäste und bedankte sich insbesondere bei den Lehrkräften, die die jungen Musikerinnen und Musiker oft über viele Jahre hinweg begleiten, fördern und fordern und so maßgeblich zu ihren Erfolgen beitragen.

Der Wettbewerb, der über drei Tage in der städtischen Musikschule ausgetragen wurde, richtet sich grundsätzlich an alle Schülerinnen und Schüler und ermöglicht ihnen mit gründlicher Vorbereitung eine positive Erfahrung und individuelle Entwicklungsschritte. Gleichzeitig bietet er mit seinen drei Wettbewerbsstufen – Region, Land und Bund – einen Rahmen, der auch höchsten musikalischen Leistungen gerecht wird.

Ausgezeichnete Ergebnisse in vielen Kategorien
Talent, Fleiß, Ausdauer und eine fundierte musikalische Ausbildung führten in diesem Jahr in zahlreichen Wertungskategorien zu ausgezeichneten Ergebnissen. Dazu zählten Solowertungen in Klavier, Harfe, Gesang, Drumset (Pop) und Gitarre (Pop) ebenso wie Kammermusik für Streich- und Blasinstrumente, gemischte Ensembles, Akkordeon-Kammermusik sowie die Kategorie „Besondere Besetzung: Neue Musik“.

Die Bilanz des Wettbewerbs kann sich sehen lassen: Insgesamt wurden 74 erste Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb vergeben, davon 47 an Schülerinnen und Schüler der städtischen Musikschule. Von 100 ersten Preisen ohne Weiterleitung gingen ebenfalls 47 an Nachwuchstalente der Musikschule. Besonders stark vertreten waren dabei die jüngsten Altersgruppen 1a und 1b mit Kindern bis zum Geburtsjahrgang 2016, für die noch keine Weiterleitung zum Landeswettbewerb vorgesehen ist. Darüber hinaus wurden 12 zweite Preise sowie ein dritter Preis vergeben.

Facettenreiches Konzertprogramm
Beim feierlichen Preisträgerkonzert im Festsaal präsentierten einige der prämierten Musikerinnen und Musiker Ausschnitte aus ihren Wettbewerbsprogrammen. Auf dem Programm standen unter anderem Werke der Klavierliteratur von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt und Sergej Rachmaninow.

Auch kammermusikalische Beiträge begeisterten das Publikum, etwa „Vistas al mar“ von Eduardo Toldrá, vorgetragen von jungen Musikerinnen auf Cello, Violine und Viola. Darüber hinaus zeigte das Horntrio der Altersgruppe IV eindrucksvoll ihr Können. Die stilistische Bandbreite des Konzerts reichte von klassischer Klavierliteratur bis zu kammermusikalischen Werken und Ensemblebeiträgen. Unter großem Applaus erlebte das Publikum einen facettenreichen Konzertabend.

Blick auf Landes- und Bundeswettbewerb
Zum Abschluss überreichte der Bürgermeister den Preisträgerinnen und Preisträgern feierlich ihre Urkunden und richtete zugleich den Blick nach vorn: Der Regionalwettbewerb ist Voraussetzung für die Teilnahme am baden-württembergischen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“, der vom 18. bis 22. März 2026 in Ditzingen und Waldstetten stattfindet.
Der Bundeswettbewerb folgt über Pfingsten vom 21. bis 31. Mai 2026 in München und Regensburg.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 15:10

