Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „SigMAture Skills – Nichts ist selbsterklärend“ findet vom 12. bis 14. März 2026 an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg das 20. Internationale Skills Lab Symposium (ISLS) statt. Rund 150 Teilnehmende aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern sind dazu nach Mannheim gekommen, um über die Zukunft der praktischen und kommunikativen Ausbildung in den Gesundheitsberufen zu diskutieren. Foto / UMM: Prof. Dr. Jens Kaden, Leiter des TheSiMa,bei der Begrüßeung der Teilnehmer:innen

Das Symposium richtet sich an Lehrende der klinisch-praktischen Ausbildung, Skills-Lab-Teams sowie studentische Tutorinnen und Tutoren im Peer-Teaching. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Kompetenzen angehende Ärztinnen und Ärzte heute benötigen und wie diese nachhaltig vermittelt werden können.

Praktische Fähigkeiten und Kommunikation im Fokus

Die Diskussionen und Workshops beschäftigen sich nicht nur mit medizinischen Untersuchungstechniken, sondern auch mit Kommunikation, Feedbackkultur und professionellem Handeln in komplexen Situationen. Zudem werden aktuelle Entwicklungen im Simulationstraining, der Einsatz von Simulationspersonen sowie digitale Lehrformate bis hin zu Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen thematisiert.

„Praktische medizinische Kompetenzen entstehen nicht allein durch Beobachten, sondern durch angeleitetes Üben, strukturiertes Feedback und Reflexion in einer sicheren Lernumgebung“, erklärt Professor Dr. Jens Kaden, Leiter des Mannheimer Skills Labs **TheSiMa („Themenräume Simulation Mannheim“) **.

Das Symposium zeige deutlich, wie stark sich die praktische Ausbildung in der Medizin in den vergangenen Jahren weiterentwickelt habe und welche Bedeutung Simulationstraining und Peer-Teaching inzwischen besitzen.

Keynotes zu Kompetenzen und Feedback

Besondere Impulse setzen zwei Keynote-Vorträge:

Dr. sc. hum. Angelika Homberg von der Medizinischen Fakultät Mannheim beschäftigt sich in ihrem Vortrag „Von Basis Skills zu Signature Skills“ mit der Frage, wie viel Individualität bei der Entwicklung ärztlicher Kompetenzen möglich und sinnvoll ist.

Dr. med. Eva Hennel vom Schweizerischen Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) widmet sich in ihrem Vortrag „Über den Nährwert von Keksen und Zitronen: Feedback neu gedacht“ der Rolle von Feedback in der medizinischen Ausbildung. Die Themen werden anschließend in Workshops weiter vertieft.

Training im Mannheimer Lernkrankenhaus

Ein Teil der Workshops findet direkt in der Trainingsumgebung des Mannheimer Lernkrankenhauses TheSiMa statt. In realitätsnah gestalteten Räumen – etwa einer Notaufnahme, Patientenzimmern oder einem Operationssaal – trainieren Studierende regelmäßig klinische Untersuchungen, Notfallsituationen und ärztliche Gesprächsführung.

Das Skills Lab wurde 2023 durch den Ausschuss Praktische Fertigkeiten (APF) der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung zertifiziert und zählt damit zu den anerkannten Zentren für praktische Ausbildung im deutschsprachigen Raum.

Das Symposium steht unter der Schirmherrschaft des Ausschusses Praktische Fertigkeiten (APF) sowie des Ausschusses für Simulationspersonen (ASP) der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung.

Mit der Ausrichtung des Jubiläumssymposiums unterstreicht die Medizinische Fakultät Mannheim ihre Rolle als Standort für innovative und praxisnahe medizinische Lehre.

Quelle: Universitätsmedizin Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 18:06