Ludwigshafen – Sommertag in Oggersheim: Fahrgeschäfte, Umzug und Familientag

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Von Freitag, 13. März, bis Montag, 16. März 2026, wird auf dem Kerweplatz in Ludwigshafen-Oggersheim wieder der Sommertag gefeiert. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein kleines Volksfest mit Fahrgeschäften, Musik und kulinarischen Angeboten freuen.

Für Spaß sorgen unter anderem Riesenrad, Boxautos und ein Kinderkarussell. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Verschiedene Stände bieten Speisen und Getränke für Groß und Klein.

Ein Höhepunkt des Festes ist der Sommertagsumzug am Sonntag, der traditionell viele Familien anzieht. Am Montag steht der Familientag auf dem Programm, bei dem Besucher besonders familienfreundliche Angebote erwarten.

Der Sommertag auf dem Kerweplatz verspricht damit vier Tage Unterhaltung und Frühlingsstimmung für die ganze Familie.

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 12:53