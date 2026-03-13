Ludwigshafen – „On the Move“ auf den Pfalzbau Bühnen: Bewegende Geschichten über Flucht, Hoffnung und Grenzen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. On the Move – Die fünf Kurzgeschichten des Buches On the Move erzählen von Menschen, die Grenzen überschreiten – geografisch, sozial und innerlich. Jede Episode handelt von Figuren, die sich zwischen Ankunft und Ausgrenzung, Hoffnung und Ernüchterung bewegen. Die Inszenierung von Dan Wilder, am Dienstag, 24.3.2026 um 11 und um 19 Uhr von der American Drama Group Europe in englischer Sprache auf den Pfalzbau Bühnen präsentiert, erzählt die Geschichten von Migration und interkulturellen Begegnungen in einer lebensnahen und einfühlsamen Bühnensprache, die besonders gut für ein junges Publikum zugänglich ist.

In Green blickt ein Kind auf den Versuch seiner Eltern, eine US Green Card zu bekommen. Während die Eltern angespannt auf ihren Termin warten, versinkt das Mädchen, das gebürtige Amerikanerin ist, in ihren eigenen Gedanken, um ihre Langeweile zu überbrücken.

Loose Change behandelt das Thema Flucht im glanzvollen Alltag eines Londoner Museums-Cafés. Dort trifft eine abgeklärte Londonerin auf eine obdachlose junge Geflüchtete, von deren Kleingeld sie plötzlich abhängig ist – eine Begegnung, die sie ins Wanken bringt.

Exterior Paint springt zwischen der Gegenwart und dem Großbritannien der 1960er Jahre und erzählt von Alfonse, einem Einwanderer aus der Karibik, und seiner verbotenen Liebe zu der weißen Barmaid Lillian. ̶

In The Thing Around Your Neck gewinnt die junge Nigerianerin Akunna die US Green Card und damit scheinbar das Ticket in den amerikanischen Traum. Doch zwischen schlecht bezahlten Jobs, Neugier und einer unglücklichen Beziehung schnürt ihr das unsichtbare „Ding um den Hals“ langsam die Luft ab.

The Soldier’s Tale folgt einem ehemaligen Kindersoldaten aus Eritrea auf der Flucht nach Europa und Großbritannien, dar-gestellt aus der Sicht eines schottischen Einwanderungsbeamten.

Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Pfalzbau On the Move © American Drama Group

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 10:56