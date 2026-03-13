Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Heidelberger Straße in Hockenheim kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw, bei dem der Zweiradfahrer verletzt wurde.

Nach ersten Informationen kollidierten die beiden Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache miteinander. Der Motorradfahrer musste vom Rettungsdienst versorgt werden und wurde anschließend in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Die Feuerwehr musste unter anderem auslaufende Betriebsstoffe binden, um Gefahren für den Verkehr zu vermeiden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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MRN-News berichtet nach, sobald weitere Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 22:35