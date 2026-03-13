  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Bauernverband
13.03.2026, 9:54 Uhr

Hockenheim – HMV: Sommertagszug 22. März 2026 – Sommertagszug begrüßt den Frühling in Hockenheim

BauernverbandHockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Farbenfroh, bunt und mit vielen Liedern begrüßen wieder hunderte Hockenheimer Kinder beim großen Sommertagszug am Sonntag, 22. März, den Frühling in Hockenheim. Unter der Regie des Hockenheimer Marketing Vereins e.V. (HMV) startet der bunte Zug um 14 Uhr auf dem Marktplatz. Von dort aus zieht die große Kinderschar durch die Hockenheimer Innenstadt, über die Rathausstraße, Obere Hauptstraße, Karlsruher Straße, Wilhelm-Leuschner-Straße bis ins Gartenschaugelände, um dort symbolisch den Winter in Form eines Riesenschneemanns zu verbrennen. Teil des Sommertagszug sind Kinder des Park-Kindergartens, des Südstadt-Kindergartens, des katholischen Kindergartens St. Josef, der Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte, des katholischen Kindergartens St. Maria, des Friedrich-Fröbel-Kindergartens, des Friedrich-Heun-Kindergartens, des Integrativen Kindergartens Sonnenblume, der Hartmann-Baumann-Schule, der Hubäckerschule sowie der Pestalozzi-Schule.


Außerdem bereichern die vier Motivwagen „Frühling“ mit dem Bauernverband Hockenheim, „Sommer“ mit den Oldtimerfreunden Hoggene-Kurpfalz, die zum dritten Mal mit historischen Traktoren unter dem Motto „Wir fahren ins Heu“ dabei sind, „Herbst“ mit der MGV Liedertafel Hockenheim und als krönenden Abschluss „Winter“ mit der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr Hockenheim, den Zug. Die Musikgruppen des Orchestervereins Stadtkapelle Hockenheim e.V., der Fanfarenzug der Rennstadt Hockenheim e.V. sowie der Guggemusik Woghaislä Fudiggl e.V. werden die jungen Frühlingsboten musikalisch die ganze Zugstrecke begleiten. Angeführt wird der Zug von der Polizei Hockenheim, erstmalig gefolgt von einem Löschfahrzeug LF 15 und von Fritz Rösch auf seinem Oldtimer-Traktor der Oldtimerfreunde Hoggene-Kurpfalz, der zwei Hockenheimer Blumenkinder als Frühlingsboten auf dem Anhänger mitnimmt. Höhepunkt und Abschluss des Sommertagszug ist die symbolische Vertreibung des Winters mit der Verbrennung des Schneemanns, der von der Jugendfeuerwehr Hockenheim in vielen Stunden in ihrer Freizeit gebaut und im Gartenschaugelände dann verbrannt wird. Das Spektakel wird gegen 15:15 Uhr auf der großen Wiese im Gartenschaugelände unter der Führung der Freiwilligen Feuerwehr erfolgen.
Schneemann Verbrennung
Die Moderation auf der Bühne übernehmen Oberbürgermeister Marcus Zeitler und HMV-Geschäftsstellenleiterin Sarah Nieder. Unter der Leitung von Frau Haas wird der Chor der Hubäckerschule mit Frühlingsliedern die passende Stimmung zaubern und alle animieren mitzusingen. Für alle teilnehmenden Kinder gibt es am Ende des Sommertagszug eine Sommertags-Brezel als Dank für ihr Engagement. Für alle wartenden Eltern, Freunden und Großeltern steht Danny’s Imbisswagen am Gartenschaupark für heiße und kalte Getränke sowie für Donuts bereit. Die Zugaufstellung für die Teilnehmer erfolgt ab 13:30 Uhr auf dem Marktplatz. Während des Zuges und der Aufstellung kann es zu kurzfristigen Behinderungen in der Innenstadt und im Bereich des Marktplatzes und der Zugstrecke kommen. Der Marktplatz ist am Sonntag, 22.03.2026 von 8:00 bis 16:00 Uhr gesperrt. Der HMV wünscht allen Teilnehmern und Besuchern ein fröhliches Fest bei wunderschönem Wetter.
Äpfel
Aufstellungsort: Marktplatz ab 13:30 Uhr
Zugweg: Marktplatz – Rathausstraße – Obere Hauptstraße – über die Fortunakreuzung in die Karlsruher Straße – Wilhelm-Leuschner-Straße – Blumenstraße – Eisenbahnstraße bis Tiefer Weg – Gartenschaugelände (Ziel/ Winterverbrennung).

Quelle
Fotos Urheberrecht: HMV

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 09:56

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    10 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 3 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    Frankenthal – First Saturday – „Mach Platz für den Frühling – Bye bye Winter“
    Frankenthal – First Saturday – „Mach Platz für den Frühling – Bye bye Winter“
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    + 5 Mehr
    16 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    + 7 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten
    Theater im Pfalzbau – Kinder- & Jugendtheater präsentiert für Kinder ab 6 Jahren „Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten“
    + 1 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Virtual Veranstaltung
    Landau – Online-Vortrag „PAS-Studie: Eltern, Entfremdung und Geschlechterrollen
    + 1 Mehr
    18 Veranstaltungen,
    + 10 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    + 12 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Hockenheimer Feierabendmarkt
    + 5 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 12 Mehr
    17 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    + 8 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    5 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    12 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    5 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    + 3 Mehr