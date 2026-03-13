Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Blutspenden sind überlebenswichtig – Tag für Tag, in Heidelberg und in ganz Deutschland, nach Unfällen, bei schweren Krankheiten und nach Operationen. Auf die Wichtigkeit von Blutspenden weisen die Stadt Heidelberg und der Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit ihrer jährlichen Ehrung von verdienten Blutspenderinnen und Blutspendern hin. Oberbürgermeister Eckart Würzner und Jürgen Wiesbeck, Präsident des DRK-Kreisverbandes Rhein-Neckar/Heidelberg, haben am Mittwoch, 11. März 2026, im Heidelberger Rathaus mehrmaligen Blutspenderinnen und Blutspendern für ihr großartiges Engagement gedankt und sie mit Ehrennadeln des Deutschen Roten Kreuzes ausgezeichnet.

OB Würzner: „Ich hoffe, dass sich möglichst viele Ihrem Vorbild anschließen“

„Dank Fortschritten in der Medizin wachsen die Chancen stetig, nach schweren Unfällen, Erkrankungen und Operationen wieder gesund zu werden. Dafür ist aber auch ausreichend Spenderblut notwendig. Mit Ihren mehrfachen Blutspenden gehen Sie als Vorbilder voran und schenken Sie betroffenen Mitmenschen die Hoffnung auf eine gute Gesundheit. Dafür möchte ich mich im Namen der Stadt Heidelberg und der Bürgerinnen und Bürger herzlich bedanken. Ich hoffe, dass sich möglichst viele Menschen Ihrem Vorbild anschließen – denn wir brauchen dringend mehr Blutspenden in Heidelberg und bundesweit“, betonte Oberbürgermeister Eckart Würzner.

„Das DRK würdigt mit der Überreichung der Ehrennadeln den kontinuierlichen und unentgeltlichen Beitrag der Spendenden für kranke und schwerverletzte Mitmenschen. Mit Ihrem Engagement ermutigen Sie Ihre Mitmenschen, sich Ihnen anzuschließen. Denn Blutspenden sind leider rückläufig und werden auch hier in Heidelberg dringend benötigt. Vielen Dank für Ihren großartigen Einsatz“, sagte Jürgen Wiesbeck, Präsident des DRK-Kreisverbandes Rhein-Neckar/Heidelberg. Montags bis freitags ist nach Terminreservierung die Blutspende in Heidelberg im IKTZ, Im Neuenheimer Feld 583, möglich. Termine dazu und zu weiteren Blutspende-Veranstaltungen in Heidelberg und der direkten Umgebung gibt es online unter www.blutspende.de. Dort sind auch Terminreservierungen möglich.

Die Geehrten

Im Zeitraum zwischen dem 1. November 2024 und dem 31. Oktober 2025 haben insgesamt 18 Personen ihre 10., 25., 50., 75. oder sogar 100. Blutspende abgegeben. Acht von ihnen nahmen an der Auszeichnungsveranstaltung im Rathaus teil. Die Ehrennadel in Gold erhielten Ulrike Hanstein, Heinz Hartmann, Volker Haunschild und Dennis Horneck für zehn Blutspenden. Die Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz für 25 Blutspenden wurde Andrea Sudbrack überreicht. Die Ehrennadel in Gold mit goldenem Eichenkranz wurde verliehen an Ernst-Werner Bruder für 50 Blutspenden, Andreas Dill für 75 Blutspenden sowie an Hans Hornschuch, der bereits 100 Blutspenden abgegeben hat – das entspricht insgesamt über die Jahre rund 50 Liter Blut. Zudem erhielten die Geehrten Verleihungsurkunden.

Blutspenden helfen Menschen

Eine Blutspende hilft bis zu drei Empfängerinnen und Empfängern, denn jede Blutspende teilt das DRK in bis zu drei Präparate auf: das Blutplasma, die Blutplättchen (Thrombozyten) und rote Blutkörperchen (Erythrozyten). Täglich verwenden Ärztinnen und Ärzte bis zu 14.000 Blutspenden in Deutschland für Akuthilfe bei Unfällen, in der Krebstherapie, bei geplanten Operationen und Immunkrankheiten. Für eine Lebertransplantation werden beispielsweise bis zu 30 Blutspenden benötigt. Da Blut (noch) nicht künstlich hergestellt werden kann, ist eine Bluttransfusion für viele Menschen überlebenswichtig.

Möglichkeit der Blutspende einfach online prüfen und innerhalb einer Stunde Leben retten

Durch einen kleinen Test mit 25 Fragen können mögliche Blutspenderinnen und Blutspender vorab prüfen, ob sie Blut spenden können. In der Blutspende-App können Spenderinnen und Spender ihre bisherigen Blutspenden einsehen und die nächste Spende planen. Zudem sind auf der Webseite des DRK unter www.drk-blutspende.de alle wichtigen Infos für eine (Erst-)Spende zusammengestellt.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 22:44