Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund sinkender Kinderzahlen und ausreichender Betreuungskapazitäten in den Kindertageseinrichtungen werden in Heidelberg ab September 2026 die Schulanfängerwochen entfallen. Die Einstellung des freiwilligen Angebots hat der Jugendhilfeausschuss einstimmig am 12. März 2026 beschlossen und damit den Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zum Haushalt vom Dezember 2025 bekräftigt. Formal muss der Gemeinderat nun noch in seiner Sitzung am 16. April 2026 zustimmen. Eltern haben künftig die Wahl, ihre Kinder bis zur Einschulung in ihrer gewohnten Einrichtung weiterbetreuen zu lassen oder eines der Ferienprogramme für Schulanfänger zu buchen. Eine Betreuungslücke entsteht nicht.

Das freiwillige Angebot der Schulanfängerwochen wurde erstmals im September 2015 eingeführt, als Betreuungsplätze knapp waren. Für Kinder am Übergang von der Kita zur Grundschule wurde damit eine verlässliche Betreuung gewährleistet, zugleich hatten Kindertageseinrichtungen dadurch wieder Kapazität für die Aufnahme neuer Kinder.

„Die Platzsituation in den Heidelberger Kitas hat sich in den vergangenen Jahren so deutlich verbessert, dass die Freigabe von Betreuungsplätzen für die Eingewöhnung neuer Kita-Kinder nicht mehr erforderlich ist. Kinder können wieder bis zur Einschulung in ihrer bisherigen, vertrauten Einrichtung betreut werden und müssen sich in den letzten Wochen vor der Einschulung nicht auf eine geänderte Betreuungssituation einstellen“, erklärt Bürgermeisterin Stefanie Jansen.

Darüber hinaus bieten einige Träger der bisherigen Schulanfänger‑Wochen und weitere Anbieter in der Woche vor der Einschulung zusätzliche Ferienprogramme an, falls Eltern ihr Kind nach den Ferien nicht in seiner bisherigen Kindertageseinrichtung betreuen lassen möchten. Diese Angebote werden im Heidelberger Ferienportal unter www.heidelberger-ferienportal.de veröffentlicht und sind dort dann mit dem Filter „Schulanfängerangebote“ zu finden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 21:57