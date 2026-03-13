Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Kreiswahlausschuss hat in öffentlicher Sitzung am Donnerstag, 12. März 2026, unter Leitung von Oberbürgermeister Eckart Würzner im Heidelberger Rathaus das Ergebnis der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 34 (Heidelberg) festgestellt. Im Vergleich zum vorläufigen amtlichen Ergebnis vom 8. März 2026 ist es nur zu geringfügigen Änderungen gekommen.

Wahlberechtigte: 100.964

Wählerinnen und Wähler insgesamt: 72.550

ungültige Stimmen: 434 (Erststimme), 219 (Zweitstimme)

gültige Stimmen: 72.116 (Erststimme), 72.331 (Zweitstimme)

Wahlbeteiligung: 71,9 Prozent

Von den gültigen Erststimmen entfallen auf den Wahlvorschlag:

• Florian Kollmann (GRÜNE) 28.228 Stimmen 39,1 Prozent

• Nicole Huber (CDU) 15.014 Stimmen 20,8 Prozent

• Ines Palm (SPD) 9.356 Stimmen 13,0 Prozent

• Tim Nusser (FDP) 2.738 Stimmen 3,8 Prozent

• Sven Geschinski (AfD) 5.758 Stimmen 8,0 Prozent

• Kim Bohnen (Die Linke) 7.594 Stimmen 10,5 Prozent

• Daniel Wagner (DIE PARTEI) 959 Stimmen 1,3 Prozent

• Elisa Hippert (Volt) 2.331 Stimmen 3,2 Prozent

• Sabine Regele (Einzelbewerberin) 138 Stimmen 0,2 Prozent

Von den gültigen Zweitstimmen entfallen auf den Wahlvorschlag:

• BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 34.280 Stimmen 47,4 Prozent

• Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 13.417 Stimmen 18,6 Prozent

• Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 4.325 Stimmen 6,0 Prozent

• Freie Demokratische Partei (FDP) 2.860 Stimmen 4,0 Prozent

• Alternative für Deutschland (AfD) 5.758 Stimmen 8,0 Prozent

• Die Linke (Die Linke) 7.319 Stimmen 10,1 Prozent

• Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung

und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) 437 Stimmen 0,6 Prozent

• Volt Deutschland (Volt) 1.448 Stimmen 2,0 Prozent

• Weitere 2.487 Stimmen 3,4 Prozent

Der Heidelberger Kandidat der GRÜNEN, Florian Kollmann, hat mit 39,1 Prozent der Stimmen das Direktmandat im Wahlkreis 34 Heidelberg gewonnen.

Ausführliche Informationen gibt es im Internet unter www.heidelberg.de/landtagswahl2026. Dort sind auch die Wahlergebnisse auf Stadtteilebene zu finden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 22:29