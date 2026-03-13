

Heideberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Zuge der weiteren Erschließung der Bahnstadt erhält das neue Kopernikusquartier zwischen Czernyring und Grüner Meile seine finalen Straßen. Gebaut werden dort die Maria-Mitchell- und die Kopernikusstraße sowie eine weitere kleine Stichstraße. Die Arbeiten starten am Montag, 16. März 2026, und dauern rund elf Monate. Die Fertigstellung ist für Ende Januar 2027 geplant.

Die Arbeiten beginnen vom Czernyring kommend in der Maria-Mitchell-Straße, sodass eine Zufahrt von der Grünen Meile aus in die Maria-Mitchell- und Kopernikusstraße zunächst weiter bis zur Tiefgaragen-Einfahrt möglich ist. Zeitgleich zum Straßenbau finden Leitungsarbeiten für Strom, Beleuchtung und Telekommunikation statt. Finanziert wird das Bauprojekt über das Treuhandvermögen Bahnstadt.

Die Gestaltung der Straßenzüge wird nach dem allgemeinen Bahnstadtstandard ausgeführt: Die Maria-Mitchell- und Kopernikusstraße sowie die Stichstraße werden mit beidseitigen Gehwegen und Parkflächen in gepflasterter Bauweise ausgestattet. Außerdem werden dort insgesamt rund 30 neue Bäume gepflanzt und 36 Fahrradbügel aufgestellt.

Einschränkungen für die Nachbarschaft

Im weiteren Bauablauf wird zeitweise jeweils eine der Tiefgaragenzufahrten in der Maria-Mitchell-Straße oder der Kopernikusstraße aufgrund der notwendigen Straßenöffnungen für den Leitungs- und Straßenbau einige Wochen gesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner erhalten für diese Zeiträume Parkberechtigungen, die ein Parken im nahen Umfeld ermöglichen.

Mit Blick auf die Neuerschließung der Stichstraße, die von der Grünen Meile abgeht und in Richtung Odessastraße führt, sind Kanalbauarbeiten notwendig, um die Straßenentwässerung an das bestehende Netz in der neuen Odessastraße anzuschließen, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Zollhofgarten liegt. Die Odessastraße kann während der Arbeiten weiterhin befahren werden.

Weitere Bauarbeiten laufen zeitgleich

Im Zuge dieser Bauarbeiten werden außerdem die Restflächen des Gehweges vor dem Wasserturm in der Grünen Meile fertiggestellt.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 22:02