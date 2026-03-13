Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Während der gartenaktiven Zeit von Anfang April und bis Ende November haben die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Germersheim wieder die Möglichkeit, ihre Biotonnen wöchentlich leeren zu lassen, das teilt die Kreisverwaltung Germersheim mit. Die jeweiligen Abfuhrtermine sind im Abfallkalender vermerkt. In diesem Zusammenhang gibt die Kreisverwaltung den Tipp, den Terminservice „Denkdran“ der Abfallwirtschaft zu nutzen. Hier erhält man seine persönlichen Abfuhrtermine (inkl. Verlegungen) ganz einfach per Mail zugeschickt.

Daneben können die Abfuhrtermine auch als ICS Export (iCal) in die elektronischen Kalender integriert werden.

Beide Service-Angebote sind auf der Homepage der Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim unter www.kreis-germersheim.de/abfallwirtschaft, Unterpunkt Abfalltermine, abrufbar.

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 15:01