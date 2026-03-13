Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Regeln sollen ab 1. Mai gelten – Brötchentaste, Erklärvideo und Parkzonen-Aufkleber geplant.

Die Stadt Frankenthal will ihre Parkregelungen in Teilen der Innenstadt anpassen. Vorgesehen ist unter anderem, die zulässige Parkdauer in mehreren Straßen von bislang 30 auf künftig 60 Minuten zu verlängern. Vorgestellt wurden die geplanten Änderungen im Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität am 12. März. In Kraft treten sollen die neuen Regelungen zum 1. Mai.

Betroffen von der geplanten Anpassung sind die Speyerer Straße, Wormser Straße, August-Bebel-Straße, Karolinenstraße, Mühlstraße und Carl-Theodor-Straße.

Hintergrund der geplanten Änderungen sind zahlreiche Rückmeldungen aus der Bürgerschaft sowie von Gewerbetreibenden im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Parkscheinautomaten. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer hatte die Verwaltung darum gebeten zu prüfen, ob eine Verlängerung der zulässigen Parkdauer in Teilen der Frankenthaler Innenstadt sinnvoll und umsetzbar ist.

Ein wesentlicher Punkt betrifft die Höchstparkdauer in Teilen der Speyerer Straße und der Wormser Straße. Nach der bislang gültigen Parkgebührenordnung aus dem Jahr 2008 beträgt diese dort offiziell 30 Minuten. Künftig soll die zulässige Parkzeit auf eine Stunde erhöht werden.

Wie die Stadt erklärt, wurde im Zuge der Einführung der neuen Parkscheinautomaten deutlich, dass die bisherigen Geräte an einzelnen Standorten offenbar anders programmiert waren als es die geltende Parkgebührenordnung vorsah. Obwohl die Regelung seit 2008 nur 30 Minuten erlaubte, waren an manchen Automaten in der Praxis Parkzeiten von bis zu 60 Minuten möglich. Warum diese Programmierung damals so vorgenommen wurde, lässt sich heute nicht mehr eindeutig nachvollziehen.

Mit den neuen Parkscheinautomaten wurde die bestehende Parkgebührenordnung nun konsequent umgesetzt. Dadurch fiel die bislang abweichende Praxis erstmals deutlich auf.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer erklärt dazu:

„In vielen Gesprächen mit Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmern wurde deutlich, dass sich an einzelnen Stellen der Innenstadt über die Jahre eine andere Praxis entwickelt hat, als sie ursprünglich in der Parkgebührenordnung vorgesehen war. Deshalb habe ich die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob eine Anpassung der Regelung sinnvoll möglich ist. Mit der geplanten Verlängerung der Parkdauer schaffen wir mehr Flexibilität für Besucherinnen und Besucher unserer Innenstadt, ohne den wichtigen Wechsel im Parkraum aus dem Blick zu verlieren.“

Zusätzlich plant die Stadt, in der Frankenthaler Innenstadt eine sogenannte Brötchentaste einzuführen. Damit soll es künftig möglich sein, für kurze Erledigungen bis zu 15 Minuten kostenlos zu parken.

Auch dazu äußerte sich der Oberbürgermeister:

„Mit der Kombination aus einer kostenlosen Kurzparkmöglichkeit und einer verlängerten Parkdauer schaffen wir ein ausgewogenes Angebot für die Innenstadt. Wer nur schnell etwas erledigen möchte – etwa beim Bäcker, in der Apotheke oder im Geschäft – kann dies künftig gratis für 15 Minuten erledigen. Gleichzeitig geben wir Besucherinnen und Besuchern etwas mehr Zeit für ihren Aufenthalt in der Innenstadt.“

Nach Angaben der Stadt verfolgt Frankenthal mit dieser Kombination weiterhin das Ziel, den vorhandenen Parkraum in der Innenstadt sinnvoll zu steuern. Der öffentliche Straßenraum soll vor allem für kurze Erledigungen und Besuche zur Verfügung stehen. Wer länger in der Innenstadt bleiben möchte, soll auf Parkhäuser und Parkgaragen ausweichen. Auf diese Weise soll auch der Parksuchverkehr reduziert werden.

Neben den inhaltlichen Änderungen arbeitet die Stadtverwaltung auch an Verbesserungen bei der Bedienung der neuen Parkscheinautomaten. Gerade in der Einführungsphase neuer Technik könne es zu Startschwierigkeiten kommen. Die eingegangenen Hinweise würden derzeit intensiv ausgewertet und gemeinsam mit dem Hersteller bearbeitet.

Geplant sind außerdem Aufkleber mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, die direkt an den Automaten angebracht werden sollen. Diese sollen zusätzlich einen QR-Code enthalten, der zu einem Erklärvideo führt. Nach der Umstellung der Gebühren sollen die Aufkleber zudem auch einen Hinweis auf die jeweils geltenden Parkgebühren enthalten, damit wichtige Informationen nicht nur digital auf dem Display abrufbar sind.

Darüber hinaus steht die Verwaltung weiter mit dem Hersteller im Austausch, um Programmierung und Darstellung der Geräte zu verbessern – etwa durch eine übersichtlichere Anzeige und größere Schrift auf dem Display.

Ein weiterer Kritikpunkt betraf das sogenannte Handyparken. Nutzerinnen und Nutzer von Park-Apps hatten bemängelt, dass die dafür notwendige Nummer der jeweiligen Parkzone nicht mehr ohne Weiteres erkennbar sei. Nach Angaben der Stadt wurden entsprechende Aufkleber mit den Parkzonen bereits bestellt und sollen zeitnah an den Automaten angebracht werden.

Zusätzlich sind die Parkzonen auf der Internetseite der Stadt Frankenthal straßengenau aufgelistet, sodass sich die jeweils passende Zone leichter nachvollziehen lässt.

Mit den geplanten Änderungen und ergänzenden Informationen möchte die Stadtverwaltung die Nutzung des Parkraums in der Frankenthaler Innenstadt insgesamt übersichtlicher und nutzerfreundlicher gestalten.

Darüber hinaus sollen in der Elsa-Brändström-Straße rund 22 zusätzliche Parkplätze entstehen. Damit reagiert die Verwaltung auf Rückmeldungen zum steigenden Parkdruck im Bereich der Stadtklinik. Diese Stellplätze sollen gemeinsam mit der Parkraumbewirtschaftung der Parkplätze an der Stadtklinik ab 1. Juli in Betrieb gehen.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 08:50