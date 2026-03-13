  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Frankenthal verlängert Parkdauer
13.03.2026, 8:50 Uhr

Frankenthal – Stadt verlängert Parkdauer in Teilen der Innenstadt auf eine Stunde

Frankenthal verlängert ParkdauerFrankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Regeln sollen ab 1. Mai gelten – Brötchentaste, Erklärvideo und Parkzonen-Aufkleber geplant.

Die Stadt Frankenthal will ihre Parkregelungen in Teilen der Innenstadt anpassen. Vorgesehen ist unter anderem, die zulässige Parkdauer in mehreren Straßen von bislang 30 auf künftig 60 Minuten zu verlängern. Vorgestellt wurden die geplanten Änderungen im Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität am 12. März. In Kraft treten sollen die neuen Regelungen zum 1. Mai.

Betroffen von der geplanten Anpassung sind die Speyerer Straße, Wormser Straße, August-Bebel-Straße, Karolinenstraße, Mühlstraße und Carl-Theodor-Straße.

Hintergrund der geplanten Änderungen sind zahlreiche Rückmeldungen aus der Bürgerschaft sowie von Gewerbetreibenden im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Parkscheinautomaten. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer hatte die Verwaltung darum gebeten zu prüfen, ob eine Verlängerung der zulässigen Parkdauer in Teilen der Frankenthaler Innenstadt sinnvoll und umsetzbar ist.

Ein wesentlicher Punkt betrifft die Höchstparkdauer in Teilen der Speyerer Straße und der Wormser Straße. Nach der bislang gültigen Parkgebührenordnung aus dem Jahr 2008 beträgt diese dort offiziell 30 Minuten. Künftig soll die zulässige Parkzeit auf eine Stunde erhöht werden.

Wie die Stadt erklärt, wurde im Zuge der Einführung der neuen Parkscheinautomaten deutlich, dass die bisherigen Geräte an einzelnen Standorten offenbar anders programmiert waren als es die geltende Parkgebührenordnung vorsah. Obwohl die Regelung seit 2008 nur 30 Minuten erlaubte, waren an manchen Automaten in der Praxis Parkzeiten von bis zu 60 Minuten möglich. Warum diese Programmierung damals so vorgenommen wurde, lässt sich heute nicht mehr eindeutig nachvollziehen.

Mit den neuen Parkscheinautomaten wurde die bestehende Parkgebührenordnung nun konsequent umgesetzt. Dadurch fiel die bislang abweichende Praxis erstmals deutlich auf.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer erklärt dazu:
„In vielen Gesprächen mit Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmern wurde deutlich, dass sich an einzelnen Stellen der Innenstadt über die Jahre eine andere Praxis entwickelt hat, als sie ursprünglich in der Parkgebührenordnung vorgesehen war. Deshalb habe ich die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob eine Anpassung der Regelung sinnvoll möglich ist. Mit der geplanten Verlängerung der Parkdauer schaffen wir mehr Flexibilität für Besucherinnen und Besucher unserer Innenstadt, ohne den wichtigen Wechsel im Parkraum aus dem Blick zu verlieren.“

Zusätzlich plant die Stadt, in der Frankenthaler Innenstadt eine sogenannte Brötchentaste einzuführen. Damit soll es künftig möglich sein, für kurze Erledigungen bis zu 15 Minuten kostenlos zu parken.

Auch dazu äußerte sich der Oberbürgermeister:
„Mit der Kombination aus einer kostenlosen Kurzparkmöglichkeit und einer verlängerten Parkdauer schaffen wir ein ausgewogenes Angebot für die Innenstadt. Wer nur schnell etwas erledigen möchte – etwa beim Bäcker, in der Apotheke oder im Geschäft – kann dies künftig gratis für 15 Minuten erledigen. Gleichzeitig geben wir Besucherinnen und Besuchern etwas mehr Zeit für ihren Aufenthalt in der Innenstadt.“

Nach Angaben der Stadt verfolgt Frankenthal mit dieser Kombination weiterhin das Ziel, den vorhandenen Parkraum in der Innenstadt sinnvoll zu steuern. Der öffentliche Straßenraum soll vor allem für kurze Erledigungen und Besuche zur Verfügung stehen. Wer länger in der Innenstadt bleiben möchte, soll auf Parkhäuser und Parkgaragen ausweichen. Auf diese Weise soll auch der Parksuchverkehr reduziert werden.

Neben den inhaltlichen Änderungen arbeitet die Stadtverwaltung auch an Verbesserungen bei der Bedienung der neuen Parkscheinautomaten. Gerade in der Einführungsphase neuer Technik könne es zu Startschwierigkeiten kommen. Die eingegangenen Hinweise würden derzeit intensiv ausgewertet und gemeinsam mit dem Hersteller bearbeitet.

Geplant sind außerdem Aufkleber mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, die direkt an den Automaten angebracht werden sollen. Diese sollen zusätzlich einen QR-Code enthalten, der zu einem Erklärvideo führt. Nach der Umstellung der Gebühren sollen die Aufkleber zudem auch einen Hinweis auf die jeweils geltenden Parkgebühren enthalten, damit wichtige Informationen nicht nur digital auf dem Display abrufbar sind.

Darüber hinaus steht die Verwaltung weiter mit dem Hersteller im Austausch, um Programmierung und Darstellung der Geräte zu verbessern – etwa durch eine übersichtlichere Anzeige und größere Schrift auf dem Display.

Ein weiterer Kritikpunkt betraf das sogenannte Handyparken. Nutzerinnen und Nutzer von Park-Apps hatten bemängelt, dass die dafür notwendige Nummer der jeweiligen Parkzone nicht mehr ohne Weiteres erkennbar sei. Nach Angaben der Stadt wurden entsprechende Aufkleber mit den Parkzonen bereits bestellt und sollen zeitnah an den Automaten angebracht werden.

Zusätzlich sind die Parkzonen auf der Internetseite der Stadt Frankenthal straßengenau aufgelistet, sodass sich die jeweils passende Zone leichter nachvollziehen lässt.

Mit den geplanten Änderungen und ergänzenden Informationen möchte die Stadtverwaltung die Nutzung des Parkraums in der Frankenthaler Innenstadt insgesamt übersichtlicher und nutzerfreundlicher gestalten.

Darüber hinaus sollen in der Elsa-Brändström-Straße rund 22 zusätzliche Parkplätze entstehen. Damit reagiert die Verwaltung auf Rückmeldungen zum steigenden Parkdruck im Bereich der Stadtklinik. Diese Stellplätze sollen gemeinsam mit der Parkraumbewirtschaftung der Parkplätze an der Stadtklinik ab 1. Juli in Betrieb gehen.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 08:50

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Kathrin Hammer SPD

    INSERAT

    Christian Baldauf CDU

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com