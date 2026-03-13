Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Autobahn A6 bei Frankenthal in Fahrtrichtung Mannheim-Sandhofen kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Nach aktuellen Verkehrsmeldungen müssen Autofahrer auf diesem Streckenabschnitt mit rund 40 Minuten zusätzlicher Fahrzeit rechnen.

Der Verkehr staut sich vor allem im Bereich zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen. Die genaue Ursache für den Stau ist derzeit noch unklar, möglich sind jedoch hohes Verkehrsaufkommen oder eine kurzfristige Verkehrsbehinderung.

Pendler und Reisende werden gebeten, mehr Zeit für ihre Fahrt einzuplanen oder – sofern möglich – auf alternative Routen auszuweichen.

Die Verkehrslage kann sich im Laufe des Tages jederzeit ändern. Verkehrsteilnehmer sollten daher aktuelle Verkehrsmeldungen und Navigationshinweise beachten.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 15:44