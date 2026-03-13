Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag im Bereich eines Einkaufszentrums in der Rosenstraße ermittelt die Polizei derzeit zu den genauen Umständen des Geschehens und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wie MRN-News bereits berichtete, kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Unfall, bei dem eine männliche Person verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei war ein 71-jähriger Fahrer eines Hyundai auf der Neckarhauser Straße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. Auf Höhe des Lagers eines Getränkemarktes verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Wagen überquerte zunächst die Gegenfahrbahn, kollidierte mit einem Laternenmast und prallte anschließend gegen die Wand des Lagergebäudes eines Getränkemarktes.

Der Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Derzeit prüfen die Ermittler des Verkehrsdienstes Heidelberg, ob der Mann seine Verletzungen durch den Unfall erlitt oder möglicherweise bereits vor dem Unfall einen medizinischen Notfall hatte und deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Polizei bittet um Hinweise

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Ablauf des Geschehens geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Mannheim – Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621 / 174-4111 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 17:03