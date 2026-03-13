Dielheim – BAB6 – Reifen verloren und Fahrzeuge beschädigt – Verursacher flüchtet – Zeugenaufruf

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag gegen 14:45 Uhr verlor ein noch unbekannter Autofahrer auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg einen Reifen von der Ladefläche seines Anhängers, wodurch zwei nachfolgende Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Unbekannte fuhr mit seinem Gespann auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Mannheim, als plötzlich der Reifen von der Ladefläche rutschte und einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Opel beschädigte. Im Anschluss wurde der Reifen nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen abgewiesen, wo er mit einem Audi kollidierte. Der unbekannte Fahrer des Gespanns soll daraufhin gemeinsam mit dem Audi-Fahrer auf dem Standstreifen angehalten haben. Hier habe er die verlorene Ladung wieder auf dessen Anhänger geladen und sei davongefahren. An dem Opel sowie dem Audi entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Sie blieben weiterhin fahrbereit. Die Verkehrspolizei hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06227/35826-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 14:21