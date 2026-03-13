Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Umbau zur Beachhalle wirft zunehmend Fragen zur Planung und Kostenkontrolle der Verwaltung auf. Ursprünglich wurde das Projekt 2023 mit Gesamtkosten von rund 2,08 Millionen Euro beschlossen. Bereits 2024 folgte eine Erweiterung um 490.000 Euro für die Dachsanierung sowie die Vorbereitung einer Photovoltaikanlage. Nun sollte der Gemeinderat einer weiteren Erhöhung um 480.000 Euro zustimmen. Damit steigen die Gesamtkosten auf rund 3,05 Millionen Euro – fast eine Million Euro mehr als ursprünglich vorgesehen.

Besonders kritisch ist die Entwicklung bei den geplanten Seecontainern für Umkleiden und Duschen. Was zunächst als kostengünstige Lösung dargestellt wurde, entwickelte sich zu einem erheblichen Kostentreiber. Statt der kalkulierten rund 390.000 Euro lagen Angebote zeitweise bei bis zu 765.000 Euro. Selbst nach Anpassungen bleibt ein Mehraufwand von über 300.000 Euro bestehen.

Nach den Ausschreibungsergebnissen hätte aus unserer Sicht geprüft werden müssen, ob wirtschaftlichere Alternativen möglich gewesen wären. Gerade in Zeiten angespannter kommunaler Haushalte halten wir diese Kostensteigerung für nicht vertretbar und können der nachträglichen Erhöhung daher nicht zustimmen.

Quelle: „Die Heidelberger“- Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 13. März 2026, 23:06