Weinheim – Go – ein altes Spiel mit neuer Kraft

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie das Strategiespiel Schüler in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule Weinheim
verbindet – Ein Angebot der Schulsozialarbeit

Weinheim. Ein leises „Klack“ hallt durch den Raum, wenn schwarze und weiße Steine auf
das Brett gelegt werden. In der Dietrich-Bonhoeffer-Schule ist dieses Geräusch zum
Symbol für Ruhe, Konzentration und Gemeinschaft geworden. Einmal pro Woche treffen
sich hier Schülerinnen und Schüler aller Schulformen – von der Werkrealschule bis zum
Gymnasium – zu einem besonderen Angebot: Dem Go-Treffen.

Organisiert wird es von Torsten Rehwald, einem Schulsozialarbeiter der Stadt Weinheim.
Sein Ziel: Kindern und Jugendlichen einen Raum zu geben, in dem sie spielerisch
Konzentration, Geduld und Respekt üben können. „Go ist mehr als ein Spiel“, sagt
Rehwald. „Am Brett begegnen sich die Teilnehmenden auf Augenhöhe – unabhängig von
Alter, Geschlecht oder Schulform.“

Das asiatische Strategiespiel Go, auch Baduk genannt, gilt als eines der ältesten und
tiefgründigsten Spiele der Welt. Was einfach aussieht, erfordert beim Spielen ruhiges
Nachdenken, Vorausplanung und Kreativität. Doch der pädagogische Wert reicht weit über
Strategie hinaus: Die Schüler lernen, mit Niederlagen umzugehen, Entscheidungen
abzuwägen und Impulse zu kontrollieren. In einer Gesellschaft, die oft von Schnelligkeit
geprägt ist, schafft das Spiel einen wohltuenden Gegenpol.

Die Atmosphäre in der Runde ist bemerkenswert – ruhig, konzentriert und zugleich voller
Energie. Die Kinder und Jugendlichen geben einander Tipps, unterstützen sich und freuen
sich über die Züge der anderen. Fehler werden nicht belächelt, sondern als Lernchancen
verstanden. Für viele ist das wöchentliche Treffen inzwischen ein fester Bestandteil ihres
Schulalltags geworden – ein Ort, an dem spielerisch neue Freundschaften entstehen.
Die Nachfrage wächst stetig. Inzwischen mussten sogar neue Bretter angeschafft werden.
Rehwald freut sich über die Resonanz: „Gerade bei einem Schulverbund, in dem viele
unterschiedliche Schularten unter einem Dach leben, stiftet Go Gemeinschaft, die weit
über das Spielbrett hinausgeht.“

So zeigt sich: Ein einfaches Brettspiel kann ein starkes Werkzeug zur Förderung von
Konzentration, Gelassenheit und sozialem Miteinander sein. Go verbindet Generationen,
Schulformen und Kulturen – Stein für Stein, Partie für Partie.

Quelle: Stadt Weinheim

