Weinheim – Go – ein altes Spiel mit neuer Kraft



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wie das Strategiespiel Schüler in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule Weinheim

verbindet – Ein Angebot der Schulsozialarbeit

Weinheim. Ein leises „Klack“ hallt durch den Raum, wenn schwarze und weiße Steine auf

das Brett gelegt werden. In der Dietrich-Bonhoeffer-Schule ist dieses Geräusch zum

Symbol für Ruhe, Konzentration und Gemeinschaft geworden. Einmal pro Woche treffen

sich hier Schülerinnen und Schüler aller Schulformen – von der Werkrealschule bis zum

Gymnasium – zu einem besonderen Angebot: Dem Go-Treffen.

Organisiert wird es von Torsten Rehwald, einem Schulsozialarbeiter der Stadt Weinheim.

Sein Ziel: Kindern und Jugendlichen einen Raum zu geben, in dem sie spielerisch

Konzentration, Geduld und Respekt üben können. „Go ist mehr als ein Spiel“, sagt

Rehwald. „Am Brett begegnen sich die Teilnehmenden auf Augenhöhe – unabhängig von

Alter, Geschlecht oder Schulform.“

Das asiatische Strategiespiel Go, auch Baduk genannt, gilt als eines der ältesten und

tiefgründigsten Spiele der Welt. Was einfach aussieht, erfordert beim Spielen ruhiges

Nachdenken, Vorausplanung und Kreativität. Doch der pädagogische Wert reicht weit über

Strategie hinaus: Die Schüler lernen, mit Niederlagen umzugehen, Entscheidungen

abzuwägen und Impulse zu kontrollieren. In einer Gesellschaft, die oft von Schnelligkeit

geprägt ist, schafft das Spiel einen wohltuenden Gegenpol.

Die Atmosphäre in der Runde ist bemerkenswert – ruhig, konzentriert und zugleich voller

Energie. Die Kinder und Jugendlichen geben einander Tipps, unterstützen sich und freuen

sich über die Züge der anderen. Fehler werden nicht belächelt, sondern als Lernchancen

verstanden. Für viele ist das wöchentliche Treffen inzwischen ein fester Bestandteil ihres

Schulalltags geworden – ein Ort, an dem spielerisch neue Freundschaften entstehen.

Die Nachfrage wächst stetig. Inzwischen mussten sogar neue Bretter angeschafft werden.

Rehwald freut sich über die Resonanz: „Gerade bei einem Schulverbund, in dem viele

unterschiedliche Schularten unter einem Dach leben, stiftet Go Gemeinschaft, die weit

über das Spielbrett hinausgeht.“

So zeigt sich: Ein einfaches Brettspiel kann ein starkes Werkzeug zur Förderung von

Konzentration, Gelassenheit und sozialem Miteinander sein. Go verbindet Generationen,

Schulformen und Kulturen – Stein für Stein, Partie für Partie.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 22:14