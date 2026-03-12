Viernheim – Mehr Barrierefreiheit im Museum – Aufzug und virtueller Rundgang erleichtern Zugang

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Aufzug und ein virtueller Rundgang sorgen im städtischen Museum am Berliner Ring 28 ab sofort für mehr Barrierefreiheit. Die neuen Angebote ermöglichen es Besucherinnen und Besuchern, zentrale Bereiche des Museums leichter zu erreichen und auch bislang schwer zugängliche Ausstellungsräume kennenzulernen. Der neue Aufzug führt direkt ins Erdgeschoss des Museums und erleichtert damit den Zugang für Menschen mit Gehbeeinträchtigung ebenso wie für Familien mit Kinderwagen. Zuvor war das Museum – auch das Erdgeschoss – ausschließlich über Treppen erreichbar. Gerade dieser Bereich spielt im Museumsbetrieb eine zentrale Rolle: Hier finden Sonderausstellungen, Führungen und zahlreiche Veranstaltungen statt. Viele dieser Angebote können nun barriereärmer besucht werden. Auch für Trauungen im Museumszimmer im Erdgeschoss bringt der Aufzug Vorteile: Gäste können künftig unabhängig von ihrer Mobilität an standesamtlichen Hochzeiten teilnehmen – für Brautpaare wird die Planung dadurch einfacher.

Für die Nutzung wird ein Schlüssel benötigt. „Wer den Aufzug nutzen möchte, kann einfach über die Funkklingel die Museumsaufsicht rufen. Wir kommen dann zum Aufzug und helfen bei der Bedienung“, sagt Museumsleiterin Elke Leinenweber. Ergänzend dazu bietet ein Tablet im Erdgeschoss einen virtuellen Rundgang durch das Museum. Damit lassen sich auch jene Bereiche der Dauerausstellung erkunden, die sich im ersten Obergeschoss, im Dachgeschoss oder im Untergeschoss befinden. Besucherinnen und Besucher erhalten so einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Themen der Ausstellung. Die Mitarbeitenden des Museums stehen den Gästen dabei jederzeit unterstützend zur Seite. „Barrierefreiheit ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Inklusion“, betont Leinenweber. „Unser Ziel ist es, dass alle Menschen – unabhängig von körperlichen Einschränkungen – die Geschichte Viernheims im Museum erleben können.“



Öffnungszeiten Museum Viernheim

Das Museum kann zu den gewohnten Öffnungszeiten besichtigt werden. Diese sind: sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Am Ostersonntag (5. April) bleibt das Museum geschlossen. Darüber hinaus sind Besuche nach Vereinbarung möglich. Weitere Informationen zu den Kurs- und Veranstaltungsangeboten finden Interessierte unter www.viernheim.de/museumveranstaltungen

Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 09:49