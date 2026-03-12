SÜW – Sportlerehrung am 23. Juni 2026 – Meldungen ab sofort und bis 31. Mai möglich



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 23. Juni, wechseln herausragende Sportlerinnen und Sportler aus dem Landkreis

Südliche Weinstraße Sportdress gegen schicke Kleidung, denn einige von ihnen werden bei der

traditionellen Sportlerehrung des Kreises SÜW von Landrat Dietmar Seefeldt für ihre Leistungen

belohnt.

Los geht es um 18 Uhr im Hohenstaufensaal in Annweiler am Trifels. Wer soll geehrt werden?

Die Kreisverwaltung ruft alle Sportvereine im Kreis dazu auf, die Erfolge ihrer Athletinnen und Athleten

aus dem Jahr 2025 sowie aus dem laufenden Jahr bis 31. Mai für die Sportlerehrung zu melden.

„Wir haben in unserem Landkreis herausragende Athletinnen und Athleten, die inspirieren, motivieren

und zeigen, was Leidenschaft, Disziplin und Teamgeist möglich machen – ob sie bei

Pfalzmeisterschaften gewinnen oder Erfolge bei internationalen Wettbewerben feiern“, so Landrat

Dietmar Seefeldt. Auch Mannschaften können geehrt werden, die für einen Verein oder für eine Schule

aus dem Kreis SÜW erfolgreich waren. Landrat Seefeldt verleiht zudem einen „Sonderpreis für

Jugendförderung“ sowie einen „Sonderpreis für Integration“ für beispielhafte Leistungen an Vereine aus

dem Landkreis. Bewerbungen hierfür können jeweils in einer formlosen Begründung erfolgen.

Vereine, Schulen und Verbände können ihre Anträge bis zum 31. Mai per E-Mail an den Persönlichen

Referenten von Landrat Dietmar Seefeldt, Heiko Pabst, unter heiko.pabst@suedliche-weinstrasse.de

einreichen. Er erteilt auch weitere Auskünfte zur Sportlerehrung – per E-Mail oder unter der

Telefonnummer 06341 940-105.

Weitere Infos gibt es unter www.suedliche-weinstrasse.de/sportlerehrung.

Bildunterschrift: Landrat Dietmar Seefeldt ehrt regelmäßig Sportlerinnen und Sportler aus SÜW, wie

auch im vergangenen Jahr in Offenbach. Archivfoto: Ina Körner

Quelle: Kreisverwaltung SÜW

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 21:34