Speyer – Scheune in Vollbrand

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht zum Donnerstag (12.03.2026), gegen 3:00 Uhr, geriet eine Scheune in der Straße Am Rübsamenwühl in Speyer in Brand. Die Scheune sowie die darin gelagerten Heu- und Strohballen brannten vollständig ab. Der entstandene Schaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Wer hat heute Nacht im Bereich der Straße Am Rübsamenwühl etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 13:51