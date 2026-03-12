  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Speyer – Lichtphänomen zur Tag-und-Nacht-Gleiche – Frühmorgendliche Andacht mit geistlichem Impuls und Orgelmusik

TunnelSpeyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 20. März, am Tag der Tag-und-Nacht-Gleiche, lädt das Domkapitel Speyer um 6:15 Uhr zu einer Andacht in den Dom ein. An diesem Tag ist bei gutem Wetter ein besonderes Lichtphänomen im Dom zu beobachten. Dabei scheint die Sonne durch das runde Fenster der Apsis bis zum in 110 Meter entfernten romanischen Hauptportal. Gestaltet wird die Andacht von der Pastoralreferentin i.R. Regine Mettlach und Domorganist Markus Eichenlaub. Mit einem geistlichen Impuls und meditativer Orgelmusik verstärken sie die besondere Stimmung, die an diesem Morgen im Dom herrscht. Der Dom öffnet um 6 Uhr. Nach der Andacht besteht ab 7 Uhr die Möglichkeit, im Mittelschiff die Frühmesse mit Generalvikar Markus Magin zu besuchen. An der Tag-und-Nacht-Gleiche sind der lichte Tag und die Nacht genau gleich lang. Für die Menschen hat dieser Tag bereits seit Urzeiten eine besondere Bedeutung, um das Jahr kalendarisch zu strukturieren. Kirchenbauten des Mittelalters sind im europäischen Raum in der Regel zur aufgehenden Sonne hin ausgerichtet, so dass das Licht bei Sonnenaufgang durch die Fenster der Ostseite in den Kirchenraum fällt. Diese Ausrichtung wurde im Mittelalter für viele Kirchen gewählt, da Christus als „Licht der Welt“ und der Sonnenaufgang als Symbol der Auferstehung gilt.

Foto: Lichtphänomen © Domkapitel Speyer, Foto: Klaus Landry

