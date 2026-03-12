Speyer – Landesweiter Warntag

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar.

Brand- und Katastrophenschutz Speyer zieht Bilanz

Heute fand erneut der landesweite Warntag statt, an dem sich die Stadt Speyer wie bereits in den Vorjahren aktiv beteiligte. Auf Landesebene wurden Cell Broadcast und Warn-Apps ausgelöst sowie Rundfunksender zur Durchgabe von Warnmeldungen an die Bevölkerung eingesetzt. Der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer testete parallel dazu das kommunale Warnnetz, das aus insgesamt 33 stationären Sirenen besteht. Darüber hinaus wurden mit Unterstützung des Kommunalen Vollzugsdiensts zwei mobile Sirenen mit der Möglichkeit von Sprachdurchsagen eingesetzt – dieses Mal auf dem Königsplatz sowie auf dem Parkplatz eines großen Einkaufscenters an der Auestraße. Insgesamt verfügt die Stadt Speyer über acht solcher mobilen Geräte.

Positive Bilanz – auch kleinere Probleme gehören dazu

Von den 33 stationären Sirenen haben 32 ausgelöst, eine Sirene, in der Schubertstraße, befindet sich im Umbau. An einem der mobilen Geräte war während der Probewarnung ein Lautsprecher ausgefallen. Dieser wurde unmittelbar vor Ort durch unsere Einsatzkräfte ausgetauscht. Solche Vorkommnisse sind kein Grund zur Sorge – im Gegenteil: Genau dafür werden Probeläufe durchgeführt. Fehler zu erkennen, zu beheben und daraus zu lernen ist das erklärte Ziel des Warntags. Die Gesamtbilanz fällt positiv aus.

BKS/TT

Quelle

Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 11:23