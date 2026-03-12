Speyer – Demenz verstehen – Angehörige stärken



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – alteser zeigen Ausstellung „Wie aus Wolken Spiegeleier werden“ und starten Selbsthilfegruppe für Angehörige

Die Malteser in Speyer widmen sich in den kommenden Wochen intensiv dem Thema Demenz. Vom 20. März bis 17. April wird in den Räumen der Malteser-Geschäftsstelle die Ausstellung „Wie aus Wolken Spiegeleier werden“ des Künstlers Carolus Horn gezeigt. Seine Werke verdeutlichen, wie sich Wahrnehmung und künstlerischer Ausdruck im Verlauf seiner Demenzerkrankung veränderten.

Der bekannte Grafiker, der in der Nachkriegszeit zahlreiche prägende Werbekampagnen gestaltete, setzte sich auch nach seiner Diagnose weiter kreativ mit seiner Umwelt auseinander. Die Ausstellung macht diese Veränderungen sichtbar und schafft einen besonderen Zugang zu den inneren Lebenswelten von Menschen mit Demenz.

Angehörige im Fokus: Neuer Selbsthilfegruppe ab 16. April

Zudem starten die Malteser gemeinsam mit der Alzheimer Gesellschaft am 16. April eine Selbsthilfegruppe für Angehörige. Die Treffen finden im Zwei-Wochen-Rhythmus donnerstags von 15 bis 16:30 Uhr statt und bieten Angehörigen Raum für Austausch, Entlastung und gegenseitige Unterstützung. Die Teilnahme ist kostenfrei.

„Viele Angehörige übernehmen über Jahre hinweg anspruchsvolle Pflegeaufgaben – oft mit hoher emotionaler und körperlicher Belastung. In der Gruppe möchten wir ihnen Orientierung, Verständnis und eine vertrauensvolle Gemeinschaft bieten“, erklärt Bianca Knerr-Müller, Leiterin der ambulanten Demenzarbeit der Malteser.

Zwei Angebote – ein gemeinsames Ziel

Mit der Kombination aus Kunst und Begleitung setzen die Malteser ein klares Zeichen: Demenz soll sichtbar gemacht und Angehörige sollen in ihrer herausfordernden Situation gestärkt werden. Während die Ausstellung emotional berührt und Einblicke in die veränderte Wahrnehmung eines betroffenen Menschen gibt, schafft der Gesprächskreis ein entlastendes Angebot für diejenigen, die tagtäglich unterstützen, pflegen und begleiten.

Termine im Überblick:

Ausstellung „Wie aus Wolken Spiegeleier werden“

20. März bis 17. April 2026

Malteser Hilfsdienst e.V., Alter Postweg 1, 67346 Speyer

Eintritt frei.

Angehörigengesprächskreis

Start: Donnerstag, 16. April 2026

Alle 14 Tage, 15 bis 16:30 Uhr

Malteser Hilfsdienst e.V., Alter Postweg 1, 67346 Speyer

Teilnahme kostenlos.

Anmeldung für Ausstellung & Gesprächskreis:

Malteser Hilfsdienst e.V. Speyer

Bianca Knerr-Müller, Leitung ambulante Demenzarbeit

Telefon: 06232/6778-20

E-Mail: bianca.knerr-mueller@malteser.org

Bild: Ulrike Lutz von der Alzheimer Gesellschaft (links) und Bianca Knerr-Müller von den Maltesern freuen sich darauf, mit der gemeinsame Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz in Speyer loszulegen. (Quelle: Malteser Speyer)

Quelle: Malteser Speyer

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 21:37