  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Business
12.03.2026, 10:32 Uhr

Speyer – Business-Brezel am 25. März 2026 – Erfolgreiches Recruiting – Tipps und Tricks für moderne Personalgewinnung

BusinessSpeyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Speyer lädt gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und Lorina Brugger von der GoodSpaces GmbH zur nächsten Ausgabe der Netzwerkveranstaltung „Business-Brezel“ ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 25. März 2026, ab 18.30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die LeySelect GmbH in der Franz-Kirrmeier-Str. 19 | Box 43 in Speyer. Die Location im bekannten Speyerer Industriehof bietet eine inspirierende Atmosphäre für Unternehmertum und Austausch. Das Format richtet sich an Unternehmer*innen, Selbstständige sowie wirtschaftlich Interessierte, die sich in entspannter Atmosphäre vernetzen, neue Kontakte knüpfen und praxisnahe Impulse erhalten möchten. Gastgeber des Abends ist Geschäftsführer Markus Ley. In seinem Impulsvortrag zum Thema „Erfolgreiches Recruiting: Tipps und Tricks für moderne Personalgewinnung“ gibt er Einblicke in aktuelle Herausforderungen und zeigt praxisnahe Wege auf, wie Unternehmen heute qualifizierte Mitarbeitende gewinnen und langfristig binden können.

Ergänzt wird das Programm durch den Brezelimpuls von Michael Koegel, Senior Consultant und Coach für Human-centered Digital Transformation. Unter dem Titel „Selbstbestimmt statt getrieben: Transformation wirksam gestalten“ zeigt er, wie Unternehmen und Führungskräfte Veränderungen aktiv steuern können – mit klaren Prioritäten, einem verständlichen Bild der eigenen Transformationsreise und kleinen, umsetzbaren Schritten. Eine kurze Reflexionsübung ermöglicht es den Teilnehmenden, die Impulse direkt auf ihr eigenes Business zu übertragen. Im Anschluss an die Vorträge bietet die „Business-Brezel“ wie gewohnt Raum für persönlichen Austausch und Networking bei Getränken und frischen Brezeln. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist online unter www.speyer.de/business-brezel möglich oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de.

Für Rückfragen steht die Wirtschaftsförderung Speyer gerne zur Verfügung.

Quelle
Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 10:32

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    1 Veranstaltung,
    7 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    + 2 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 3 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    Frankenthal – First Saturday – „Mach Platz für den Frühling – Bye bye Winter“
    Frankenthal – First Saturday – „Mach Platz für den Frühling – Bye bye Winter“
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    + 5 Mehr
    16 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    + 7 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten
    Theater im Pfalzbau – Kinder- & Jugendtheater präsentiert für Kinder ab 6 Jahren „Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten“
    + 1 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Virtual Veranstaltung
    Landau – Online-Vortrag „PAS-Studie: Eltern, Entfremdung und Geschlechterrollen
    + 1 Mehr
    18 Veranstaltungen,
    + 10 Mehr
    19 Veranstaltungen,
    + 11 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Hockenheimer Feierabendmarkt
    + 5 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 12 Mehr
    17 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    + 8 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    5 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    12 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    5 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,