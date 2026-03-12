Speyer – Business-Brezel am 25. März 2026 – Erfolgreiches Recruiting – Tipps und Tricks für moderne Personalgewinnung

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Speyer lädt gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und Lorina Brugger von der GoodSpaces GmbH zur nächsten Ausgabe der Netzwerkveranstaltung „Business-Brezel“ ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 25. März 2026, ab 18.30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die LeySelect GmbH in der Franz-Kirrmeier-Str. 19 | Box 43 in Speyer. Die Location im bekannten Speyerer Industriehof bietet eine inspirierende Atmosphäre für Unternehmertum und Austausch. Das Format richtet sich an Unternehmer*innen, Selbstständige sowie wirtschaftlich Interessierte, die sich in entspannter Atmosphäre vernetzen, neue Kontakte knüpfen und praxisnahe Impulse erhalten möchten. Gastgeber des Abends ist Geschäftsführer Markus Ley. In seinem Impulsvortrag zum Thema „Erfolgreiches Recruiting: Tipps und Tricks für moderne Personalgewinnung“ gibt er Einblicke in aktuelle Herausforderungen und zeigt praxisnahe Wege auf, wie Unternehmen heute qualifizierte Mitarbeitende gewinnen und langfristig binden können.

Ergänzt wird das Programm durch den Brezelimpuls von Michael Koegel, Senior Consultant und Coach für Human-centered Digital Transformation. Unter dem Titel „Selbstbestimmt statt getrieben: Transformation wirksam gestalten“ zeigt er, wie Unternehmen und Führungskräfte Veränderungen aktiv steuern können – mit klaren Prioritäten, einem verständlichen Bild der eigenen Transformationsreise und kleinen, umsetzbaren Schritten. Eine kurze Reflexionsübung ermöglicht es den Teilnehmenden, die Impulse direkt auf ihr eigenes Business zu übertragen. Im Anschluss an die Vorträge bietet die „Business-Brezel“ wie gewohnt Raum für persönlichen Austausch und Networking bei Getränken und frischen Brezeln. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist online unter www.speyer.de/business-brezel möglich oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt-speyer.de.

Für Rückfragen steht die Wirtschaftsförderung Speyer gerne zur Verfügung.

Stadt Speyer

