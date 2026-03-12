Sinsheim – Autofahrer/in fährt Fußgängerin an und flüchtet – Zeugenaufruf

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen war eine 47-jährige Fußgängerin gegen 06:25 Uhr auf dem Gehweg in der Friedrichstraße unterwegs. Als sie auf Höhe eines Friseurladens die Straße überqueren wollte, näherte sich ein Fahrzeug von rechts und kollidierte mit der Frau. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht. Der oder die Fahrerin hielt kurz an, setzte allerdings unmittelbar danach die Weiterfahrt in Richtung Bahnhof fort.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarten Toyota Kleinwagen gehandelt haben.

Eine medizinische Versorgung der 47-Jährigen war nicht erforderlich. Sie suchte im Anschluss daran eigenständig eine Klinik auf. Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug sowie den/die Fahrer/in geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 07261 / 690-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 14:59