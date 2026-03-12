Schifferstadt – 26 Kubikmeter Müll entsorgt – Resümee zur Aktion „Sauberes Schifferstadt“

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Von der Kita, über Vereine bis hin zu ortsansässigen Unternehmen – am Samstag, 7. März waren engagierte Bürgerinnen und Bürgern für die Aktion „Sauberes Schifferstadt“ unterwegs. Gemeinsam sammelten sie rund 26 Kubikmeter Müll, der Platz in 2,5 Containern fand. Der Einsatz für die Umwelt und ein ansprechendes Stadtbild wurde belohnt: Auf dem Gelände des FSV 1913/23 e.V. gab es für alle eine kleine Stärkung. Müllsäcke stellte die Stadtverwaltung kostenlos. Die prall gefüllten Tüten sammelten die Mitarbeitenden des Stadtservices im Anschluss an die Aktion ein. Heraus stach der Fund vieler Lachgas-Kartuschen. Das Gas ist eine beliebte Partydroge, bei deren Konsum es zu Erfrierungen, Bewusstlosigkeit und Abhängigkeit kommen kann. Die Kartuschen müssen nun über den Sondermüll entsorgt werden, da sich möglicherweise noch Restgas darin befindet. Entlang des Rehbachs, auf Fahrradwegen, am Bahnhof, am Bahnweiher und im Industriegebiet – die Sammelnden verteilten sich über das gesamte Stadtgebiet. Bürgermeisterin Ilona Volk hatte sich den Schillerplatz vorgenommen. Zu Aktion sagt sie: „Es ist schön, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Schifferstadterinnen und Schifferstadter zusammengekommen sind, um unsere Stadt sauberer und zu machen.“

Quelle

Text und Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 14:01