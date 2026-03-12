  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Rhein-Pfalz-Kreis – „Gemeinsam ist man nicht einsam“ – AG 60plus Mutterstadt entwickelt neue Impulse für Seniorenarbeit

Unter dem Motto „Aktiv und Gefragt“ engagiert sich die Arbeitsgemeinschaft 60plus der SPD in Mutterstadt für eine starke Stimme älterer Menschen. Bei ihrer zweiten Zusammenkunft in diesem Jahr hat die AF60plus zentrale Handlungsfelder für eine weitere Verbesserung der Seniorenarbeit in der Gemeinde beraten.

Organisator Volker Schläfer bündelte die vielfältigen Anregungen der Teilnehmenden unter der Überschrift „Gemeinsam ist man nicht einsam“. Ziel ist es, die Lebensqualität älterer Bürgerinnen und Bürger in Mutterstadt nachhaltig zu stärken und ihre gesellschaftliche Teilhabe weiter auszubauen.

Zu den diskutierten Ideen zählen unter anderem:
– Gesundheitsaktionen und Reha-Angebote wie „Beweg Dich“
– Unterstützung beim digitalen Wandel
– Einrichtung eines Bürgertreffs oder „Plauder-Cafés
– Seniorenfrühstück, Ausflüge, Betriebsbesichtigungen
– Spielnachmittage sowie Fitness für „Körper und Kopf“
– Fachvorträge zu Themen wie Vorsorge, Pflege, Notfallordner
– Bessere Information durch einen Flyer mit allen Angeboten für ältere Menschen
in der Gemeinde
– Enge Zusammenarbeit mit Vereinen, kirchlichen Trägern, Beratungsstellen
– Unterstützung für Alleinstehende, Patenschaften für Nachbarschaftshilfen
– Mehr altersgerechte Wohnungen, Pflegeplätze, Tagespflege
– Seniorengerechte Straßenverhältnisse, Verbesserung der Bushaltestellen.

Bis zur nächsten Sitzung werden drei Arbeitsgruppen die gesammelten Vorschläge weiter ausarbeiten und konkrete Konzepte zur Umsetzung erarbeiten

Die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Mutterstadt, Kathrin Hammer, die auch an der Versammlung teilnahm, betonte erneut die Offenheit der AG: „Wir sind ausdrücklich an der Mitarbeit von Nicht-Parteimitgliedern interessiert. Uns ist es wichtig, alle Perspektiven älterer Menschen einzubeziehen und gemeinsam tragfähige Lösungen für Mutterstadt zu entwickeln“.
Die nächste Zusammenkunft von 60plus Mutterstadt findet am 14. April 2026, um 15 Uhr, im Palatinum statt. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Text: Volker Schläfer

