  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Bank Spende 09 03 2026 MRN News
12.03.2026, 9:48 Uhr

Mutterstadt – Neue Seniorenbank als Ort der Begegnung

Bank Spende 09 03 2026 MRN News

Die Allianz-Agentur Grünwald & Weiler hat eine neue Sitzbank für das Seniorenheim gestiftet. Die Bank soll Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Besucherinnen und Besuchern einen Ort bieten, an dem sie sich ausruhen, miteinander ins Gespräch kommen oder einfach einen Moment Ruhe genießen können.

Bei der Auswahl der Bank wurde bewusst auf die Bedürfnisse älterer Menschen geachtet. In Gesprächen mit den Seniorinnen und Senioren wurde deutlich, dass viele herkömmliche Parkbänke für ältere Menschen zu niedrig sind und das Aufstehen erschweren. Deshalb wurde eine Bank ausgewählt, deren Sitzhöhe etwas höher und damit seniorengerechter gestaltet ist. Es wichtig, dass sie bequem sitzen und auch wieder leichter aufstehen können.

Auf das Projekt aufmerksam gemacht hat das Gemeinderatsmitglied und Landtagskandidatin Kathrin Hammer, die den Kontakt hergestellt und den Impuls für die Umsetzung gegeben hat. Zuvor wurde sie auf das Thema von Bewohnerinnen und Bewohner der Pro Seniore Residenz angesprochen und somit ihr Interesse geweckt.

„Gerade im Alter sind kleine Dinge im Alltag oft entscheidend für Komfort und Selbstständigkeit. Deshalb haben wir bei der Auswahl der Bank bewusst darauf geachtet, dass sie für ältere Menschen gut nutzbar ist“, erklärte Andreas Weiler.

Weitere Spender für Seniorenbänke im Ortsgebiet sind natürlich herzlich willkommen.

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 09:48

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    1 Veranstaltung,
    7 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    + 2 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 3 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    Frankenthal – First Saturday – „Mach Platz für den Frühling – Bye bye Winter“
    Frankenthal – First Saturday – „Mach Platz für den Frühling – Bye bye Winter“
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    + 5 Mehr
    16 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    + 7 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten
    Theater im Pfalzbau – Kinder- & Jugendtheater präsentiert für Kinder ab 6 Jahren „Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten“
    + 1 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Virtual Veranstaltung
    Landau – Online-Vortrag „PAS-Studie: Eltern, Entfremdung und Geschlechterrollen
    + 1 Mehr
    18 Veranstaltungen,
    + 10 Mehr
    19 Veranstaltungen,
    + 11 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Hockenheimer Feierabendmarkt
    + 5 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 12 Mehr
    17 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    + 8 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    5 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    12 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    5 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    + 2 Mehr