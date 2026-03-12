Mutterstadt – Neue Seniorenbank als Ort der Begegnung

Die Allianz-Agentur Grünwald & Weiler hat eine neue Sitzbank für das Seniorenheim gestiftet. Die Bank soll Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Besucherinnen und Besuchern einen Ort bieten, an dem sie sich ausruhen, miteinander ins Gespräch kommen oder einfach einen Moment Ruhe genießen können.

Bei der Auswahl der Bank wurde bewusst auf die Bedürfnisse älterer Menschen geachtet. In Gesprächen mit den Seniorinnen und Senioren wurde deutlich, dass viele herkömmliche Parkbänke für ältere Menschen zu niedrig sind und das Aufstehen erschweren. Deshalb wurde eine Bank ausgewählt, deren Sitzhöhe etwas höher und damit seniorengerechter gestaltet ist. Es wichtig, dass sie bequem sitzen und auch wieder leichter aufstehen können.

Auf das Projekt aufmerksam gemacht hat das Gemeinderatsmitglied und Landtagskandidatin Kathrin Hammer, die den Kontakt hergestellt und den Impuls für die Umsetzung gegeben hat. Zuvor wurde sie auf das Thema von Bewohnerinnen und Bewohner der Pro Seniore Residenz angesprochen und somit ihr Interesse geweckt.

„Gerade im Alter sind kleine Dinge im Alltag oft entscheidend für Komfort und Selbstständigkeit. Deshalb haben wir bei der Auswahl der Bank bewusst darauf geachtet, dass sie für ältere Menschen gut nutzbar ist“, erklärte Andreas Weiler.

Weitere Spender für Seniorenbänke im Ortsgebiet sind natürlich herzlich willkommen.

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 09:48