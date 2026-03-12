Mannheim – Closing im Eissportzentrum Herzogenried – Trikotlauf als Special



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Schnürt das letzte Mal dieses Wochende die Schlittschuhe und rauf aufs Eis. Am 13. März findet nochmal ein besonderer Programmpunkt statt.

Ein Highlight ist neben der beliebten Eisdisco erneut unsere Kindereisdisco mit einem besonderen Motto: einem Trikotlauf. Dabei können junge Eislauffans in den Trikots ihrer Lieblingsmannschaft oder ihres Lieblingssportlers aufs Eis gehen und gemeinsam ihre Begeisterung für Sport und Bewegung zeigen.

Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf unserer Website unter www.mannheim.de/eislaufen.

