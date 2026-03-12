Ludwigshafen – Verlängerung der Einbahnstraße in der Frankenthaler Straße



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Montag, 16. März bis Freitag, 29. Mai 2026, wird die Installation von Hausanschlüssen für Fernwärme durch die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) umgesetzt.

Die Arbeiten erfolgen in der Frankenthaler Straße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße. Die bestehende Einbahnstraße in Richtung Oggersheim

wird daher bis Ende Mai in Richtung Mannheimer Straße bis auf Höhe der Kopernikusstraße verlängert.

Aus Fahrtrichtung Oggersheim bleibt die Frankenthaler Straße bis zur Tankstelle an der Kreuzung Frankenthaler Straße/Kopernikusstraße frei.

Die Umleitung sowie die Anbindung in die Frankenthaler Straße verläuft über die Industriestraße und die Kreuzung Rohrlachstraße.

Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung der Umleitungsbeschilderung und um Verständnis für die Beeinträchtigungen.

Quelle: Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 21:43