Ludwigshafen: Trickdiebstahl in der Burgundenstraße – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwochmittag (11.03.2026, gegen 13:45Uhr) ereignete sich in der Burgundenstraße ein Trickdiebstahl. Eine 60-Jährige wurde von einer unbekannten Frau nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt.

Zum Dank der Wegbeschreibung umarmte die Frau die 60-Jährige und entwendete dabei unbemerkt deren 2.500EUR teure Halskette. Daraufhin fuhr sie mit einem unbekannten Mann in einem silbernen/weißen Auto fort. Die Trickdiebin soll etwa 60 Jahre alt sein, helle Haare, eine kräftige Körperstatur sowie eine Zahnlücke haben.

Haben Sie den Tathergang beobachtet oder können Hinweise zu der Täterin geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 21:58