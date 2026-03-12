Ludwigshafen – Hemshof / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof steht ein humorvoll-satirischer Blick auf das Leben eines typischen „Schichtarbeiters von nebenan“ im Mittelpunkt: Die Figur Günter German verkörpert einen Gewerkschafter mit starken Meinungen und klaren Vorstellungen davon, wie das Leben – und vor allem die Welt um ihn herum – zu funktionieren hat. Weitere Infos

Günter German ist jemand, der gerne das Wort führt und sich nicht scheut, Missstände lautstark anzusprechen. Dabei hat er häufig einen sehr kritischen Blick auf seine Umgebung. Während er im Alltag gerne den Ton angibt, zeigt sich jedoch schnell, dass auch in seinem eigenen Familienleben längst nicht alles so geordnet ist, wie er es gerne darstellt.

Seine Frau Anita ist Hausfrau, Avon-Beraterin und begeisterte QVC-Zuschauerin. Mit großer Leidenschaft bestellt sie Produkte und lässt sich auch von Haustürgeschäften und Versicherungsangeboten überzeugen. Dabei verliert sie zunehmend den Überblick über ihre Ausgaben. Schließlich gerät sie in finanzielle Schwierigkeiten, nachdem ihr sogar ein Darlehen zu äußerst ungünstigen Konditionen vermittelt wurde.

In dieser Situation versucht die Nachbarin Aische zu helfen und das Schlimmste zu verhindern. Allerdings muss dies möglichst unauffällig geschehen – denn Günter darf von den Problemen in der Familie möglichst nichts erfahren.

Auch die beiden Kinder sorgen für zusätzliche Turbulenzen:

Sohn Kevin hat noch keine klare Vorstellung davon, wie sein Leben einmal aussehen soll, während Tochter Gaby sich ausgerechnet in einen Polizisten verliebt hat. Diese Beziehung sorgt innerhalb der Familie für reichlich Gesprächsstoff.

Parallel dazu kämpft Günter auch im Berufsleben mit Herausforderungen. Als engagierter Gewerkschafter sieht er sich regelmäßig in Diskussionen mit seinem Chef – und ist überzeugt, stets die besseren Argumente zu haben.

Das Stück zeichnet mit viel Humor und satirischem Blick das Bild einer Familie im Hemshof und erzählt von den kleinen und großen Konflikten des Alltags. Dabei wird deutlich: Hinter lauten Meinungen, großen Worten und scheinbar klaren Ansichten verbergen sich oft ganz menschliche Geschichten.

Die Zuschauer erwartet eine unterhaltsame Mischung aus Alltagskomik, gesellschaftlicher Beobachtung und regionalem Lokalkolorit – eine Geschichte über Familie, Nachbarschaft und das Leben im Ludwigshafener Hemshof.

Donnerstag den 12.03.2026

Beginn: 20:00 Uhr – Einlass: 19:00 Uhr

Tickets ab 21,00 €

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 14:55