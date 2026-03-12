Ludwigshafen – Kinder angesprochen – Zeugen gesucht



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag (10.03.2026), zwischen 14:20 und 14:25 Uhr, sollen zwei 7- und 8-Jährige in der Schillerstraße (Höhe Erbprinz-Josef-Straße) durch den Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Ludwigshafener Kennzeichen aus dem Auto heraus angesprochen worden sein. Als der Mann sie fragte, ob sie die Tierbabys in seinem Auto sehen wollen, seien die Jungen geflüchtet.

Der Mann sei hellhäutig gewesen und habe dunkle Haare sowie einen Dreitagebart gehabt.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Autofahrer geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 22:10