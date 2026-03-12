Ludwigshafen – Aufklärung über Drogen und Alkohol – Aktionstag „Klar im Kopf – Klar im Spiel“ bei den Eulen Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Kooperation „Wir gemeinsam für LU!“ haben die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handballzweitbundesligist Eulen Ludwigshafen gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern seit Ende 2025 auf das wichtige Thema „Drogen und Alkohol“ aufmerksam gemacht (siehe hierzu unsere Homepage unter https://s.rlp.de/WkivWbe )

Die klare Botschaft der Präventionskampagne: „Klar im Kopf – Klar im Spiel. Drogen killen Skills“!

Höhepunkt der Kampagne war der Aktionstag am 8.März 2026, der im Rahmen des Heimspiels der Eulen Ludwigshafen gegen die SG BBM Bietigheim in der Eberthalle stattfand. Gemeinsam mit der Stadt Ludwigshafen, der Krankenkasse Pronova BKK, dem Grünstadter Startup „DropDetective“, dem Haus der Diakonie Ludwigshafen, der Suchtprävention Ludwigshafen und der Ludwigshafener Initiative gegen Depression, leistete die Leiterin der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Annika Wiese, mit ihren Kolleginnen und Kollegen Aufklärungsarbeit im Bereich Drogen und Alkohol. Neben der Plakat- und Informationsaktion wurden Schokolade und Informationsbroschüren von der Polizei verteilt. Auch Staatssekretär Daniel Stich, Polizeivizepräsident Martin Kuntze sowie die Leiterin der Polizeidirektion Ludwigshafen, Jacqueline Schröder besuchten das Spiel und unterstützten die Aktion.

Hintergrund zur Kampagne:

Im Jahr 2024 kam es zu etwa 34.700 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss, davon 17.016 mit Personenschaden. Das sind etwa 19.000 Unfälle mehr als im Jahr 2022. Damit man sich selbst oder andere nicht gefährdet, ist es wichtig, einen klaren Kopf zu bewahren. Deshalb sensibilisierten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 gemeinsam mit den Eulen Ludwigshafen mit ihrer Kampagne besonders junge Menschen für Risiken von Suchtmitteln. „Drogen killen Skills“, das gilt nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im richtigen Leben. Ziel der Kampagne war und ist es demnach, die Bürgerinnen und Bürger über dieses wichtige Thema aufzuklären und Hilfsangebote aufzuzeigen. Insgesamt stieß die Polizei auf positives Feedback und bedankt sich bei allen, die am Aktionstag und der Aufklärungskampagne beteiligt waren.

Weitere Informationen zu der Kampagne finden Sie in unserer Pressemeldung vom 06.01.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6190747.

