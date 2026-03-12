  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

KLar im Kopf Klar im Spiel
12.03.2026, 9:38 Uhr

Ludwigshafen – Aufklärung über Drogen und Alkohol – Aktionstag „Klar im Kopf – Klar im Spiel“ bei den Eulen Ludwigshafen

KLar im Kopf Klar im SpielLudwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Kooperation „Wir gemeinsam für LU!“ haben die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 und der Handballzweitbundesligist Eulen Ludwigshafen gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern seit Ende 2025 auf das wichtige Thema „Drogen und Alkohol“ aufmerksam gemacht (siehe hierzu unsere Homepage unter https://s.rlp.de/WkivWbe )

Die klare Botschaft der Präventionskampagne: „Klar im Kopf – Klar im Spiel. Drogen killen Skills“!

Höhepunkt der Kampagne war der Aktionstag am 8.März 2026, der im Rahmen des Heimspiels der Eulen Ludwigshafen gegen die SG BBM Bietigheim in der Eberthalle stattfand. Gemeinsam mit der Stadt Ludwigshafen, der Krankenkasse Pronova BKK, dem Grünstadter Startup „DropDetective“, dem Haus der Diakonie Ludwigshafen, der Suchtprävention Ludwigshafen und der Ludwigshafener Initiative gegen Depression, leistete die Leiterin der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Annika Wiese, mit ihren Kolleginnen und Kollegen Aufklärungsarbeit im Bereich Drogen und Alkohol. Neben der Plakat- und Informationsaktion wurden Schokolade und Informationsbroschüren von der Polizei verteilt. Auch Staatssekretär Daniel Stich, Polizeivizepräsident Martin Kuntze sowie die Leiterin der Polizeidirektion Ludwigshafen, Jacqueline Schröder besuchten das Spiel und unterstützten die Aktion.

Hintergrund zur Kampagne:

Im Jahr 2024 kam es zu etwa 34.700 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss, davon 17.016 mit Personenschaden. Das sind etwa 19.000 Unfälle mehr als im Jahr 2022. Damit man sich selbst oder andere nicht gefährdet, ist es wichtig, einen klaren Kopf zu bewahren. Deshalb sensibilisierten Polizeikräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 gemeinsam mit den Eulen Ludwigshafen mit ihrer Kampagne besonders junge Menschen für Risiken von Suchtmitteln. „Drogen killen Skills“, das gilt nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch im richtigen Leben. Ziel der Kampagne war und ist es demnach, die Bürgerinnen und Bürger über dieses wichtige Thema aufzuklären und Hilfsangebote aufzuzeigen. Insgesamt stieß die Polizei auf positives Feedback und bedankt sich bei allen, die am Aktionstag und der Aufklärungskampagne beteiligt waren.

Weitere Informationen zu der Kampagne finden Sie in unserer Pressemeldung vom 06.01.2026 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6190747.

Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 09:38

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    1 Veranstaltung,
    7 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    + 2 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 3 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    Frankenthal – First Saturday – „Mach Platz für den Frühling – Bye bye Winter“
    Frankenthal – First Saturday – „Mach Platz für den Frühling – Bye bye Winter“
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    + 5 Mehr
    16 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    + 7 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten
    Theater im Pfalzbau – Kinder- & Jugendtheater präsentiert für Kinder ab 6 Jahren „Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten“
    + 1 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Virtual Veranstaltung
    Landau – Online-Vortrag „PAS-Studie: Eltern, Entfremdung und Geschlechterrollen
    + 1 Mehr
    18 Veranstaltungen,
    + 10 Mehr
    19 Veranstaltungen,
    + 11 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Hockenheimer Feierabendmarkt
    + 5 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 12 Mehr
    17 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    + 8 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    5 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    12 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    5 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,