Landau – Schrubbdeck reinigt die Fußgängerzone



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Frühjahrsputz in der Landauer Innenstadt – EWL bittet Anlieger um Unterstützung

Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) startet seinen jährlichen Frühjahrsputz in der Innenstadt: Ab Montag, 16. März um

8 Uhr, ist das sogenannte Schrubbdeck in der Landauer Fußgängerzone im Einsatz. Gereinigt werden die Marktstraße, die Kronstraße und die

Gerberstraße sowie der Stiftsplatz. Beim Schrubbdeck handelt es sich um ein Spezialfahrzeug. Mit rotierenden Bürsten, Wasser und einem

Reinigungskonzentrat entfernt es Schmutz aus den Steinflächen der Fußgängerzone. Die Reinigungsarbeiten dauern voraussichtlich bis

Donnerstag.

Wie bereits in den vergangenen Jahren hat der EWL für diese Maßnahme einen Dienstleister beauftragt. Parallel dazu sind auch die EWL-

Kehrmaschinen auf zusätzlichen Touren unterwegs. Ziel der Aktion ist es, die stark beanspruchten Oberflächen nach den Wintermonaten gründlich

von Schmutz zu befreien und die Innenstadt auf die kommende Freiluftsaison vorzubereiten. Insgesamt reinigt das Schrubbdeck rund

15.000 Quadratmeter Pflasterfläche.

Damit die Reinigung möglichst effizient erfolgen kann, bittet der EWL die Anliegerinnen und Anlieger in der Fußgängerzone um Unterstützung. „Es

hilft uns sehr, wenn Gastronomie und Einzelhandel ihre Auslagen oder Bestuhlung während der Reinigung kurz zusammenschieben oder

vorübergehend wegräumen“, erklärt Gönül Kuru, Leiterin der Stabsstelle Stadtbildpflege. „Dann kann das Schrubbdeck mit seinen rotierenden

Bürsten die Flächen großräumig bearbeiten.“

Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen

Das Schrubbdeck befreit die Oberflächen der Fußgängerzone von hartnäckigen Ablagerungen wie Kaugummis und sonstigen

Verschmutzungen. Gereinigt werden insbesondere Granitflächen sowie gepflasterte Wege mit schmalen Fugen. Stellen, die für das Spezialgerät

schwer erreichbar sind – etwa unter Sitzbänken oder bei Papierkörben – haben die Mitarbeitenden des EWL bereits mit Hochdruckreinigern

gesäubert.

Auch bei dieser Maßnahme achtet der EWL auf umweltverträgliche Verfahren. Das Reinigungsgerät arbeitet mit einem biologisch abbaubaren

Reinigungskonzentrat. Das Schmutzwasser wird während des Einsatzes wieder aufgenommen, in einem Tank gesammelt und anschließend

fachgerecht über die Kanalisation entsorgt. Die jährliche Grundreinigung ergänzt damit die regelmäßige Straßenreinigung in der Innenstadt. Die

EWL-Mitarbeitenden sind dort zweimal pro Woche in Einsatz.

Bürgerinnen und Bürger können ebenfalls mithelfen

Der EWL ruft auch die Landauerinnen und Landauer dazu auf, den Frühjahrsbeginn für einen Blick auf den eigenen Gehweg oder Vorgarten zu

nutzen. Gerade rund um Straßenbäume sammelt sich über die Wintermonate häufig Abfall an. Gönül Kuru sagt: „Wenn viele mithelfen,

trägt das zu einem gepflegten Stadtbild bei und die Innenstadt startet frisch und glänzend in die neue Saison. “

BU: Frühjahrsputz in der Landauer Innenstadt: Das Schrubbdeck reinigt ab dem 16. März die Steinflächen in der

Fußgängerzone. (Foto: EWL)

Quelle: EWL

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 21:50