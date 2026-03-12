Landau – Neue Perspektiven für die berufliche Zukunft – Bildungsmesse am 25. März in der Agentur für Arbeit Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ob technologischer Fortschritt, Digitalisierung oder gesellschaftliche Veränderungen wie der demografische Wandel – unsere Arbeitswelt verändert sich stetig. Und damit auch die Anforderungen an berufliche Tätigkeiten.

Wer beruflich vorankommen möchte, für den zahlt sich Weiterbildung aus. Mit jeder Qualifizierung verbessern sich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Dabei ist es nicht einfach, bei der Vielzahl von Bildungsangeboten das Richtige für sich zu finden und für das eigene Weiterkommen zu nutzen. Um Interessierten einen Überblick zu bieten, veranstaltet die Agentur für Arbeit Landau gemeinsam mit den Jobcentern am Mittwoch, 25. März 2026, von 10:00 bis 12:30 Uhr im Berufsinformationszentrum in der Johannes-Kopp-Straße 2 in Landau, eine Bildungsmesse. Zahlreiche Bildungsträger aus der Region, der Technologieregion Karlsruhe und der Metropolregion Rhein-Neckar stellen sich und ihre Bildungsangebote vor.

Vermittlungs- und Beratungsfachkräfte beraten Interessierte zudem über Qualifizierungsmöglichkeiten und finanzielle Förderungen. Von Coaching über kleinere Schulungsmaßnahmen zur Erweiterung der beruflichen Qualifikation, bis hin zu einer Umschulung oder Ausbildung erhalten Interessierte hier Antworten auf Ihre Fragen. Außerdem gibt es an diesem Vormittag mehrere Vorträge zum Thema Qualifizierung und Weiterbildung. „Fachkräftemangel und Strukturwandel bleiben die Herausforderungen am Arbeitsmarkt. Die beste Vorbereitung auf diese Zukunftsthemen ist Qualifizierung“, ist Michaela Frei, Vorsitzende der Geschäftsführung, überzeugt. Wer sich für eine Weiterbildung entscheidet, ist auf die Veränderungen und Umstrukturierungen in der Arbeitswelt vorbereitet und erweitert seine beruflichen Perspektiven. Die Agenturchefin freut sich über die Teilnahme der 45 Bildungsträger an der Bildungsmesse und will vor allem Arbeitssuchende zur Weiterbildung ermutigen.

Angesprochen sind auch Beschäftigte, die sich weiterbilden wollen oder Interessierte, die nach einer Familienpause den Wiedereinstieg ins Berufsleben planen. Qualifizierung der eigenen Belegschaft ist auch für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ein wichtiger Baustein zur Fachkräftesicherung. Die Agentur für Arbeit und die Jobcenter unterstützen sowohl Arbeitssuchende als auch Menschen in Beschäftigung und Unternehmen mit umfassenden Förderangeboten.

Alle Aktionen und das gesamte Informationsangebot der Bildungsmesse gibt es unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/landau/bildungsmesse

Arbeitsagentur Landau

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 09:10