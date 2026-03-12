  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

VitaMotion Grafik für 16zu9 CTA
12.03.2026, 22:07 Uhr

Landau – Im Zeichen der Gesundheit: Gesundheitsmesse „VitaMotion“ in der Jugendstil- Festhalle

VitaMotion Grafik für 16zu9 CTA
Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 11. April 2026 dreht sich in der Jugendstil-Festhalle alles um Bewegung, Vitalität und
Wohlbefinden. Gemeinsam mit der Bella Vitalis GmbH hat das Team der Veranstaltungsstätten die neue Gesundheitsmesse „VitaMotion“ ins Leben gerufen.

Von 10 bis 19 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher umfassend rund um die Themen Gesundheit, Sport und Vitalität informieren. Neben zahlreichen
Informationsständen erwartet die Gäste ein vielseitiges Vortragsprogramm, bei dem Expertinnen und Experten wertvolle Tipps zu Bewegung, Ernährung und einem gesunden Lebensstil geben.

Sportbegeisterte haben außerdem die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden: Über den gesamten Messetag hinweg werden 45-minütige Schnupperkurse angeboten – von sanftem Yoga über Tanz bis hin zu World Jumping®. Die Teilnahme ist unkompliziert – Sportkleidung sollte mitgebracht werden, das benötigte Equipment wird vor Ort gestellt.

Ergänzt wird die Messe durch eine Begleitausstellung im Foyer der Festhalle. Dort präsentieren sich Anbieter aus den Bereichen Sport, Fitness-Equipment, Ernährung und Gesundheitsberatung.
Die Gesundheitsmesse „VitaMotion“ bietet damit eine ideale Gelegenheit, gemeinsam mit Freunden und Gleichgesinnten aktiv zu werden, neue Angebote kennenzulernen und Inspiration für einen gesunden Alltag zu sammeln. Tagestickets gibt es für 19,00 €, schnell
sein lohnt sich.

Eine Pressemitteilung der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH und der Bella Vitalis GmbH.

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 22:07

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    10 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 3 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    Frankenthal – First Saturday – „Mach Platz für den Frühling – Bye bye Winter“
    Frankenthal – First Saturday – „Mach Platz für den Frühling – Bye bye Winter“
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    + 5 Mehr
    16 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    + 7 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten
    Theater im Pfalzbau – Kinder- & Jugendtheater präsentiert für Kinder ab 6 Jahren „Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten“
    + 1 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Virtual Veranstaltung
    Landau – Online-Vortrag „PAS-Studie: Eltern, Entfremdung und Geschlechterrollen
    + 1 Mehr
    18 Veranstaltungen,
    + 10 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    + 12 Mehr
    12 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Hockenheimer Feierabendmarkt
    + 5 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 12 Mehr
    17 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    + 8 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    14 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    5 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    12 Veranstaltungen,
    + 4 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    5 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    Frankenthal – Offenes Osterbasteln für Familien mit Kindern ab 4 Jahren
    2 Veranstaltungen,
    4 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,