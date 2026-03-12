Landau – Im Zeichen der Gesundheit: Gesundheitsmesse „VitaMotion“ in der Jugendstil- Festhalle



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 11. April 2026 dreht sich in der Jugendstil-Festhalle alles um Bewegung, Vitalität und

Wohlbefinden. Gemeinsam mit der Bella Vitalis GmbH hat das Team der Veranstaltungsstätten die neue Gesundheitsmesse „VitaMotion“ ins Leben gerufen.

Von 10 bis 19 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher umfassend rund um die Themen Gesundheit, Sport und Vitalität informieren. Neben zahlreichen

Informationsständen erwartet die Gäste ein vielseitiges Vortragsprogramm, bei dem Expertinnen und Experten wertvolle Tipps zu Bewegung, Ernährung und einem gesunden Lebensstil geben.

Sportbegeisterte haben außerdem die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden: Über den gesamten Messetag hinweg werden 45-minütige Schnupperkurse angeboten – von sanftem Yoga über Tanz bis hin zu World Jumping®. Die Teilnahme ist unkompliziert – Sportkleidung sollte mitgebracht werden, das benötigte Equipment wird vor Ort gestellt.

Ergänzt wird die Messe durch eine Begleitausstellung im Foyer der Festhalle. Dort präsentieren sich Anbieter aus den Bereichen Sport, Fitness-Equipment, Ernährung und Gesundheitsberatung.

Die Gesundheitsmesse „VitaMotion“ bietet damit eine ideale Gelegenheit, gemeinsam mit Freunden und Gleichgesinnten aktiv zu werden, neue Angebote kennenzulernen und Inspiration für einen gesunden Alltag zu sammeln. Tagestickets gibt es für 19,00 €, schnell

sein lohnt sich.

Eine Pressemitteilung der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH und der Bella Vitalis GmbH.

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 22:07