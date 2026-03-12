Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbücherei Heppenheim bleibt zwischen den Feiertagen Karfreitag und Ostermontag am Samstag, den 4. April 2026, geschlossen.

Unabhängig davon können rund um die Uhr Buchrecherchen, Verlängerungen und Kontenübersichten über den Online-Katalog WebOPAC unter opac.winbiap.net/heppenheim genutzt werden. Ebenso steht die Entleihung von eMedien über die Onleihe unter www.onleihe.de/heppenheim jederzeit zur Verfügung.

Quelle: Stadt Heppenheim

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 21:11