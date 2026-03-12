Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Ziegelhäuser Brücke, die zwischen den Heidelberger Stadtteilen Ziegelhausen und Schlierbach über den Neckar führt, muss durch einen Neubau ersetzt werden. Zum geplanten Bauvorhaben hat die Stadt Heidelberg am Mittwoch, 11. März 2026, in die Bürgerbegegnungsstätte Ziegelhausen/Peterstal eingeladen, um über das Großprojekt zu informieren. Die Nachfrage war groß: Insgesamt rund 120 Interessierte nutzten die Gelegenheit, so dass der Raum bis auf den letzten Platz gefüllt war.

Nach einem Vortrag über den Stand des geplanten Ersatzneubaus und einem Ausblick auf die weiteren Planungen stellten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Fragen, die zum Abschluss der Veranstaltung an zwei Thementischen mit den beteiligten Fachämtern konkretisiert werden konnten. Die Stadt Heidelberg wird auch künftig wiederkehrend über den Stand des Brückenneubaus informieren und bei wichtigen Projektfortschritten weitere Informationsveranstaltungen anbieten.

Vorentwurf der Brücke liegt vor / Einzelheiten in Planung

Planungsbüros konkretisieren derzeit den Entwurf für die neue Brücke und die Verkehrsplanung. Der Gemeinderat hatte die Planung für den Neubau im Juli 2025 beschlossen. Für das Planfeststellungsverfahren müssen umfassende Untersuchungen im Umfeld der Brücke durchgeführt und das Abbruchkonzept weiterentwickelt werden. Die Planungen werden voraussichtlich im Jahr 2028 abgeschlossen, damit der Neubau im Jahr 2029 beginnen kann.

Hintergrund

Grund für den Ersatzneubau ist der schlechte bauliche Zustand der Brücke, weshalb diese nur noch bis ins Jahr 2029 genutzt werden kann. Der Neubau soll in einer Bauzeit von rund zwei bis drei Jahren fertiggestellt sein. Die geplante Brückenvariante ermöglicht unter anderem ein schmales paralleles Brückenbauwerk (Radwegsteg), das noch vor dem Abriss gebaut wird. Der große Vorteil: Über den Steg kann der Neckar bereits während der Bauzeit zu Fuß und mit dem Rad überquert werden, allerdings nicht mit dem Auto. Der Kraftfahrzeugverkehr wird über andere Neckarbrücken umgeleitet.

Infos zum Projekt, FAQs und Präsentation zur Bürgerinformation gibt es online unter www.heidelberg.de/ziegelhaeuserbruecke. Fragen beantwortet das Tiefbauamt der Stadt Heidelberg per E-Mail an tiefbauamt@heidelberg.de und unter Telefon 06221 58-27000.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 21:58