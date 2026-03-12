Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Heidelberg Bäder wurden am 11. März 2026 in der Neuen Aula der Universität Heidelberg zum wiederholten Mal für die erfolgreiche Teilnahme am Projekt „Nachhaltiges Wirtschaften“ der Stadt Heidelberg ausgezeichnet. Dieses Mal wurde das City-Bad im Sofienquartier erneut validiert. „Als öffentliches Hallenbad haben wir eine besondere Verantwortung gegenüber unseren Badegästen, der Umwelt und der Stadt Heidelberg, darum nehmen wir am ‚Nachhaltigen Wirtschaften‘ teil. Das Projekt hat uns klare Strukturen und Empfehlungen gegeben, die unseren Bäderbetrieb zukunftsfähiger machen“, so Corinna Enghusen, stellvertretende Betriebsleiterin der Stadtwerke Heidelberg Bäder. Heiko Langbartel, Badleiter im City-Bad, nahm die Auszeichnung entgegen. In diesem Jahr standen neben dem Klimaschutz die Themen Energieeinsparung und Arbeitsschutz im Fokus. Im Zuge des Projektes konnten die Stadtwerke Heidelberg Bäder die Ressourceneffizienz weiter verbessern. Zu den Projektmaßnahmen zählen unter anderem die Erneuerung der Antriebe und Regelungstechnik der Lüftungsanlage, die Nachrüstung einer Fortluft-Wärmepumpe zur Nutzung der latenten Wärme, die Optimierung der Wasserlaufzeiten bei den Waschbecken, der Tausch von Druckerpapier gegen Recyclingpapier und die Abfalltrennung in den Sozialräumen.

Regelmäßige Revalidierung aller Bäder

2012 wurde erstmals das Hallenbad Köpfel im Zuge des Projekts geprüft, zwei Jahre später folgten das City-Bad und das Thermalbad. Nachdem 2015 das Hallenbad Hasenleiser sowie das Tiergartenbad ebenfalls erfolgreich teilnahmen, sind alle fünf Bäder der Stadtwerke Heidelberg als nachhaltige Betriebe ausgezeichnet. Seither wurden die Bäder abwechselnd mehrfach revalidiert.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 22:05