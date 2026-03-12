Heidelberg – Namen für Tigernachwuchs stehen fest – Die zwei kleinen Sumatra-Tigerinnen heißen Sari und Raya

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Die beiden jungen Sumatra-Tiger im Zoo Heidelberg haben nun offiziell Namen: Sari und Raya. Mehr als 2.500 Vorschläge erreichten den Zoo Anfang Februar, anschließend konnte online für die Favoriten abgestimmt werden. Die beiden Tigerinnen entwickeln sich sehr gut und sind inzwischen immer häufiger für Besucher zu sehen. Über 3000 Menschen haben an der finalen Abstimmung zur Namenssuche der kleinen Tiger teilgenommen – nun steht das Ergebnis fest. Die beiden Sumatra-Tiger bekommen die Namen Sari und Raya. „Wir waren überwältigt, wie viele Menschen sich an der Namenssuche beteiligt haben“, sagt Bianca Weißbarth, Leiterin des Raubtierreviers. „Dass jetzt zwei so schöne Namen die meisten Stimmen bekommen haben, freut uns sehr.“ Seit der Geburt im November haben die beiden Tigerinnen gut zugenommen – mittlerweile wiegt jedes Tier über zehn Kilogramm. „Beide Jungtiere sind gesund und altersgerecht entwickelt“, erklärt Zoo-Tierärztin Dr. Barbara Bach. „Sie haben inzwischen ihre zweite Impfung erhalten und zeigen sich neugierig und aktiv.“ Mit den steigenden Temperaturen erkundet der Nachwuchs immer häufiger gemeinsam mit Mutter Karis erste Bereiche der Außenanlage. Die erfahrene Tigerin kümmert sich aufmerksam um ihre beiden Töchter und begleitet sie bei den ersten Entdeckungstouren.



Die beiden Jungtiere auseinanderzuhalten ist nicht ganz einfach, denn auf den ersten Blick sehen sie sich sehr ähnlich. Wie bei allen Tigern ist jedoch das Streifenmuster im Fell einzigartig – vergleichbar mit einem menschlichen Fingerabdruck. Auch charakterlich unterscheiden sich die Geschwister voneinander: „Raya verhält sich eher ruhig und zurückhaltend, während Sari die Temperamentvolle von den beiden ist“, erklärt Weißbarth. Die Namen der Tigerinnen haben eine passende Verbindung zum Lebensraum der Sumatra-Tiger. Der Name Sari bedeutet im Indonesischen Essenz bzw. Wesen, Raya kann mit groß bzw. großartig übersetzt werden. Sumatra-Tiger gehören zu den am stärksten bedrohten Großkatzen der Welt. Die kleinste noch lebende Tigerunterart kommt ausschließlich auf der indonesischen Insel Sumatra vor. Durch Lebensraumverlust und Wilderei ist ihr Bestand stark geschrumpft. Schätzungen gehen davon aus, dass in der Natur nur noch rund 400 Tiere leben. Umso wichtiger sind stabile Populationen in zoologischen Einrichtungen für den Erhalt der Art.

Quelle

Foto: Peter Bastian/Zoo Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 14:09