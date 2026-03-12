Heidelberg – Familienführung über die Alte Brücke

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.
Schlachten, Überflutungen, Prozessionen: Die Alte Brücke in Heidelberg hat viel erlebt. Darunter sind auch viele spannende, lustige und erstaunliche Geschichten, an denen Kinder ihre Freude haben. Die Evangelische Erwachsenen- und Familienbildung veranstaltet deshalb eine Führung speziell für Familien mit Kindern zwischen 7 und 12 Jahren über die Alte Brücke. Anlass ist die 250. Wiederkehr ihres Baubeginns und das 80. Jubiläum ihres Wiederaufbaubeginns nach der Zerstörung am Karfreitag 1945. Die Führung findet am Palmsonntag, 29.03. von 15:30-17:00 statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 14,00 € (Erwachsene) bzw. 7,00 € (Kinder bis 14 J. und Studierende; 3. + 4. Kind frei). Eine Anmeldung bis Do, 26.03. ist nötig, und zwar mittels des Anmeldeformulars auf dieser Internetseite https://erwachsenenbildung.ekihd.de/stadtgeschichte-und-kultur-erfahren/
Quelle: Evangelische Kirche in Heidelberg (Stadtkirchenbezirk) (Foto: Gemälde Kobll – Fotografie von E.Giel)
Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 08:53