Germersheim – Warntag: Warnung geglückt – Entwarnung mit Hindernissen

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim heutigen Warntag wurden im Landkreis Germersheim auch die Sirenenanlagen mit den neuen Sprachdurchsagen getestet. Die Warnung um 10 Uhr hat flächendeckend funktioniert, die Entwarnung aufgrund eines technischen Problems leider nicht. „Einzelne Sirenen haben auch bei der Entwarnung komplett inklusive Sprachdurchsage funktioniert, die meisten jedoch nicht. Deshalb wurde von uns der Heulton zur Entwarnung ohne anschließende Sprachdurchsage nochmals ausgelöst, so dass flächendeckend die Entwarnung zu hören war“, so der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Landkreises Germersheim Christian Betzel. „Heute noch wird ein Gespräch mit dem Hersteller stattfinden, um herauszufinden, woran das technische Problem liegt.“
Quelle
Kreisverwaltung Germersheim
Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 14:13