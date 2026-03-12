Frankenthal – Wasser marsch! – Frankenthaler Brunnen sprudeln wieder

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit dieser Woche werden die städtischen Brunnen wieder in Betrieb genommen. Der Startschuss fiel auf dem Jakobsplatz: Hier sprudelt es bereits seit Anfang der Woche wieder. In den nächsten Wochen folgen alle weiteren Brunnen in Frankenthal. Am Bücklingsbrunnen stehen diese Woche Reparaturarbeiten an. Auch beim Flo-mersheimer Zwiwwelbrunnen sind kleine Reparaturen durchzuführen. Auf dem Ste-phan-Cossacchi-Platz gehen die Sanierungsarbeiten im Frühjahr in die finale Runde; die Wiederinbetriebnahme ist für den Sommer geplant. Die Trinkwasserbrunnen am Speyerer Tor und auf dem Jakobsplatz werden ab April wieder betrieben. Der Brunnen auf dem Rathausplatz ist ganzjährig nutzbar. Bei warmen Temperaturen werden nach Ostern die Wasserpumpen auf den Kinderspiel-plätzen angestellt und der Wasserspielplatz auf der Willy-Brandt-Anlage in Betrieb genommen.

Die Frankenthaler Brunnen

Insgesamt 14 Brunnenanlagen gibt es im Frankenthaler Stadtgebiet. Auf dem Rat-hausplatz stehen der Erkenbertbrunnen, der Bücklingsbrunnen und der KSB-Brunnen (zwei Halbkugeln). Hinter dem Rathaus in der Willy-Brandt-Anlage gibt es den Keulenbrunnen. Auf dem Stephan-Cosacchi-Platz warten Fontänen in einem kreisförmigen Becken auf ihre Inbetriebnahme. Hier war die Erneuerung von Technik und Wassertank nötig. Im Wohngebiet Pilgerpfad ist auf dem Jakobsplatz eine mo-derne, großflächige Brunnenanlage mit Basaltsteinen zu finden. Der Rotkäppchen-brunnen im Lauterecker Viertel stammt aus den 1920er Jahren und wurde im Rah-men eines Bürgerprojektes instandgesetzt. Im Metznerpark steht ein Brunnen mit Bronzefigur eines Jünglings mit Staffelstab. Im Vorort Mörsch ist ein Brunnen in Form einer Sandsteinsäule im Bürgergarten zu finden. In Studernheim fließt ein Laufbrunnen mit drei Sandsteintrögen auf dem Vorplatz der Grundschule. In Eppstein sind auf dem Neuköllner Platz ein Brunnen mit Bronzefigur und in der Jo-hann-Strauß-Straße der Tulpenbrunnen zu finden. In Flomersheim plätschert es in der Haardtstraße (Zwiwwelbrunnen) und auf dem Falterplatz.

Brunnen als kühle Oasen

Brunnen können in Städten als kühlende Oasen wirken. Vor dem Hintergrund des Klimawandels gewinnen sie zunehmend an Bedeutung, da sie zur Minderung von Hitze in dicht bebauten Innenstädten beitragen. Gleichzeitig leisten sie einen wichti-gen Beitrag zur Attraktivierung des öffentlichen Raums und erhöhen die Aufenthalts-qualität auf Plätzen und in Fußgängerzonen. Öffentlich zugängliche und nutzbare Wasserangebote im Stadtraum, wie Brunnen, Wasserspiele oder Trinkwasserbrun-nen, sind daher wichtige Elemente einer klimaangepassten Stadtgestaltung.

Für die Frankenthaler Brunnen ist der Bereich Planen und Bauen, Abteilung Stadt- und Grünplanung zuständig. Die Inbetriebnahme der erfolgt durch den EWF.

