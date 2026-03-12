  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Markus Söder Christian Baldauf
12.03.2026, 22:28 Uhr

Frankenthal – Ministerpräsident Markus Söder überzeugt – Christian Baldauf fordert ein Kurswechsel im Land

Markus Söder Christian BaldaufFrankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Hochrangiger politischer Besuch in der Pfalz: Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Christian Baldauf CDU war der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am heutigen Tag zu Gast in Frankenthal. In einer kurzweiligen und zugleich inhaltlich dichten Talkrunde diskutierten beide Politiker zentrale politische Themen im Vorfeld der kommenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.

Markus Söder Frankenthal

Im Mittelpunkt standen dabei unter anderem Fragen der Bildungs-, Energie- und Wirtschaftspolitik sowie der inneren Sicherheit. In dem Gespräch ging es um die Leistungsfähigkeit des Bildungswesens, die Zukunft der Industrie in Deutschland, die Herausforderungen der Energiepolitik und den Umgang mit wachsender politischer Unzufriedenheit in Teilen der Bevölkerung. Die Diskussionsrunde bot den zahlreichen Gästen die Gelegenheit, Einblicke in die politischen Positionen der CDU sowie in bundespolitische Perspektiven zu erhalten.

Markus Söder Christian Baldauf Talk

„Deutschland braucht wieder eine Politik, die Leistung anerkennt und klare Regeln setzt“, betonte Markus Söder. „Wir brauchen eine bessere Bildungspolitik. Leistung in der Schule muss wieder zählen. Dazu gehören klare Standards wie Deutschtests und auch mehr Wettbewerb – zum Beispiel durch Urkunden im Sport. Wer etwas leistet, muss am Ende mehr haben als diejenigen, die nichts leisten. Hilfe muss gezielt den Menschen zugutekommen, die wirklich Unterstützung brauchen.“

Markus Söder Christian Baldauf Frankenthal

Mit Blick auf die Energiepolitik erklärte Söder: „Wir müssen realistischer werden. Die aktuelle Politik hat zu hohen Preisen und zu großer Unsicherheit geführt. Gleichzeitig dürfen wir wichtige Industrien nicht leichtfertig aufgeben. Auch der Verbrennungsmotor gehört für viele Menschen und Arbeitsplätze weiterhin dazu. Technik muss weiterentwickelt werden – sie einfach zu verbieten, ist der falsche Weg.“

Auch zur politischen Stimmung im Land äußerte sich der bayerische Ministerpräsident: „Wir müssen offen darüber sprechen, warum Menschen Protestparteien wählen. Nicht jeder, der die AfD wählt, ist extrem. Viele fühlen sich von der Politik nicht mehr gehört. Diesen Menschen müssen wir wieder Perspektiven geben.“

Zum Thema Sicherheit sagte Söder: „Der Staat muss seine Bürger schützen. Wer schwere Straftaten begeht und kein Aufenthaltsrecht hat, muss konsequent abgeschoben werden. Das Leben eines Polizisten ist wichtiger als das eines Straftäters. Die Sicherheit unserer Polizistinnen und Polizisten hat oberste Priorität.“

Auch Christian Baldauf fand deutliche Worte und betonte: „Man muss in Deutschland wieder stolz auf sein Land sein können.“

Die zahlreich erschienenen Gäste zeigten sich am Ende der Veranstaltung durchweg beeindruckt – sowohl vom Auftritt des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als auch von Christian Baldauf, der eine starke Figur abgab. Besonders deutlich wurde dies, als Baldauf darauf hinwies, dass die SPD in Rheinland-Pfalz seit rund 35 Jahren regiert und das Bundesland in vielen Vergleichen mit anderen Bundesländern inzwischen hinterherhinke. Seit 1991 stellt die SPD ununterbrochen die Regierungschefin beziehungsweise den Regierungschef in Rheinland-Pfalz. Damit prägt die Partei seit mehr als 35 Jahren die Landespolitik – ein Umstand, den Christian Baldauf in Frankenthal als Anlass nahm, eine politische Bilanz zu ziehen und einen Kurswechsel im Land zu fordern.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 22:28

