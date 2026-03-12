Frankenthal – Familienbüro Frankenthal Homepage übersichtlich erweitert und neue Informationsangebote online



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtverwaltung Frankenthal hat das digitale Informationsangebot rund um das

Familienbüro deutlich erweitert und übersichtlicher gestaltet.

Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger noch besser, transparenter und aktueller über Themen, Projekte und Angebote im

Bereich Familie, Kinderbetreuung und Fachkräfte zu informieren. Alle Informationen sind

gebündelt auf der Seite www.frankenthal.de/kinderbetreuung abrufbar.

Neu gestaltet wurde unter anderem die Übersichtsseite zur Kinderbetreuung. Sie bietet nun

einen klar strukturierten Einstieg und einen schnellen Überblick über alle relevanten

Themenbereiche rund um Kindertageseinrichtungen und Betreuungsangebote.

Ebenfalls neu ist der Bereich „Projekte“, der mit dem ersten Projekt „KiTa-Sozialarbeit“

startet. Hier informiert das Familienbüro künftig regelmäßig über laufende Projekte,

Hintergründe und Entwicklungen. Damit wird die Arbeit des Familienbüros transparenter

dargestellt und Interessierte bleiben stets auf dem aktuellen Stand.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der neuen Seite „Fachkräfte und Quereinsteiger“. Sie

richtet sich an Menschen, die sich für eine Tätigkeit in einer Kindertageseinrichtung

interessieren. Auf drei Unterseiten werden die wichtigsten Informationen zu

Einsatzmöglichkeiten und Voraussetzungen übersichtlich zusammengefasst, sowohl für

pädagogische Fachkräfte (auch in Assistenz), hauswirtschaftliche Hilfskräfte sowie

ungelernte Kräfte. Ziel ist es, einen verständlichen Überblick über unterschiedliche

Berufswege und Einstiegsmöglichkeiten zu geben.

Auch der Bereich Kindertagespflege wurde umfassend aktualisiert. Ganz neu ist eine

Übersicht der Kindertagespflegepersonen in Frankenthal, inklusive Steckbriefen mit kurzen

Beschreibungen. Familien können sich so bereits vorab ein Bild machen. Die Fachberatung

Kindertagespflege unterstützt, berät und vermittelt im Anschluss passend weiter. Zudem

finden Interessierte ausführliche Informationen dazu, wie man selbst

Kindertagespflegeperson werden kann.

Zur besseren Erreichbarkeit verfügt das Familienbüro ab sofort außerdem über ein zentrales

Funktionspostfach.

Anfragen können nun gebündelt per E-Mail an familienbuero@frankenthal.de gerichtet

werden.

Mit dem Kitafinder den Einstieg finden

Ergänzend hat sich die Stadtverwaltung Frankenthal beim „Kita-Finder“ registriert. Über

dieses Portal können Interessierte gezielt Einrichtungen in ihrer Nähe finden, um ein

Praktikum oder eine Ausbildung zu absolvieren. Die Suche ist über Ort oder Postleitzahl

möglich und zeigt teilnehmende Kitas sowie (teil-)stationäre Einrichtungen der Hilfen zur

Erziehung in Rheinland-Pfalz an.

Mit der Überarbeitung der Homepage und den neuen digitalen Angeboten stärkt die Stadt

Frankenthal den Servicegedanken und erleichtert Familien, Fachkräften und Interessierten

den Zugang zu wichtigen Informationen. Weitere Details und alle Angebote sind online unter

www.frankenthal.de/kinderbetreuung zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 21:41