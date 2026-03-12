Frankenthal – Familienbüro Frankenthal Homepage übersichtlich erweitert und neue Informationsangebote online

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtverwaltung Frankenthal hat das digitale Informationsangebot rund um das
Familienbüro deutlich erweitert und übersichtlicher gestaltet.
Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger noch besser, transparenter und aktueller über Themen, Projekte und Angebote im
Bereich Familie, Kinderbetreuung und Fachkräfte zu informieren. Alle Informationen sind
gebündelt auf der Seite www.frankenthal.de/kinderbetreuung abrufbar.
Neu gestaltet wurde unter anderem die Übersichtsseite zur Kinderbetreuung. Sie bietet nun
einen klar strukturierten Einstieg und einen schnellen Überblick über alle relevanten
Themenbereiche rund um Kindertageseinrichtungen und Betreuungsangebote.
Ebenfalls neu ist der Bereich „Projekte“, der mit dem ersten Projekt „KiTa-Sozialarbeit“
startet. Hier informiert das Familienbüro künftig regelmäßig über laufende Projekte,
Hintergründe und Entwicklungen. Damit wird die Arbeit des Familienbüros transparenter
dargestellt und Interessierte bleiben stets auf dem aktuellen Stand.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der neuen Seite „Fachkräfte und Quereinsteiger“. Sie
richtet sich an Menschen, die sich für eine Tätigkeit in einer Kindertageseinrichtung
interessieren. Auf drei Unterseiten werden die wichtigsten Informationen zu
Einsatzmöglichkeiten und Voraussetzungen übersichtlich zusammengefasst, sowohl für
pädagogische Fachkräfte (auch in Assistenz), hauswirtschaftliche Hilfskräfte sowie
ungelernte Kräfte. Ziel ist es, einen verständlichen Überblick über unterschiedliche
Berufswege und Einstiegsmöglichkeiten zu geben.
Auch der Bereich Kindertagespflege wurde umfassend aktualisiert. Ganz neu ist eine
Übersicht der Kindertagespflegepersonen in Frankenthal, inklusive Steckbriefen mit kurzen
Beschreibungen. Familien können sich so bereits vorab ein Bild machen. Die Fachberatung
Kindertagespflege unterstützt, berät und vermittelt im Anschluss passend weiter. Zudem
finden Interessierte ausführliche Informationen dazu, wie man selbst
Kindertagespflegeperson werden kann.
Zur besseren Erreichbarkeit verfügt das Familienbüro ab sofort außerdem über ein zentrales
Funktionspostfach.
Anfragen können nun gebündelt per E-Mail an familienbuero@frankenthal.de gerichtet
werden.
Mit dem Kitafinder den Einstieg finden
Ergänzend hat sich die Stadtverwaltung Frankenthal beim „Kita-Finder“ registriert. Über
dieses Portal können Interessierte gezielt Einrichtungen in ihrer Nähe finden, um ein
Praktikum oder eine Ausbildung zu absolvieren. Die Suche ist über Ort oder Postleitzahl
möglich und zeigt teilnehmende Kitas sowie (teil-)stationäre Einrichtungen der Hilfen zur
Erziehung in Rheinland-Pfalz an.
Mit der Überarbeitung der Homepage und den neuen digitalen Angeboten stärkt die Stadt
Frankenthal den Servicegedanken und erleichtert Familien, Fachkräften und Interessierten
den Zugang zu wichtigen Informationen. Weitere Details und alle Angebote sind online unter
www.frankenthal.de/kinderbetreuung zu finden.
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 21:41