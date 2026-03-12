Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Frühjahr und Herbst bietet der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) Grünabfallsammlung mit Containern an. Die Frühlingsaktion findet am Samstag, 21. März, von 9 bis 13 Uhr statt. Pro Containerstellplatz ist ein Mitarbeiter des EWF für Beratung und Beaufsichtigung der Anlieferungen eingesetzt.

Abgegeben werden können Grünabfälle wie Grasschnitt, Hecken- und Baumschnitt (bis 15 cm Durchmesser) bis zu einem Gesamtvolumen von zwei Kubikmeter pro Anlieferer. Das entspricht der Ladung eines einachsigen Anhängers.

Die Container stehen im Carl-Bosch-Ring (Parkplatz zwischen Winklerstraße und Wildstraße), in der Fontanesistraße (Parkplatz Gaststätte Sonnenbad), in der Gottfried-Keller-Straße (gegenüber Lessingschule), in der Jean-Ganss-Straße (Ecke Rudolf-Kausch-Straße), auf dem Konrad-Adenauer-Platz (Ecke Friedensring), im Nachtweideweg 17 a (EWF – Abteilung Grünunterhaltung), am Strandbad (Parkplatz 1) und auf den Kerweplätzen in Eppstein, Flomersheim, Mörsch und Studernheim.

Alle Termine und die Standorte der Container sind unter www.frankenthal.de/ewf zu finden.

Für Auskünfte stehen die Mitarbeiter des EWF unter 06233 89 777 zur Verfügung.

Quelle: Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 21:28