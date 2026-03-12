  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

12.03.2026, 10:08 Uhr

Eberbach – Earth Hour 2026

Wir machen´s ausEberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Licht aus! Wir, die Stadt Eberbach und der Klimaklub Eberbach (Zusammenschluss aus Klimainitiative & Klimawerkstatt), laden Sie herzlich zum Pubquiz mit Mitbring-Candlelight-Dinner während der Earth Hour am 28.03.26 von 19:00 – 21:30 Uhr ein. Licht aus! Seit 2007 schalten jedes Jahr Millionen von Menschen, Unternehmen und Städte rund um den Globus zur Earth Hour das Licht in ihrem privaten Wohnraum, an öffentlichen Gebäuden, Wahrzeichen oder Standorten aus, um bei der weltweiten Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, das angesichts der verheerenden extremen Wetterereignisse, stets neuen Hitzerekorde und schwindender natürlicher Ressourcen wichtiger ist denn je.

In Eberbach werden zur Earth Hour am Sa., 28.03.26 von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr die (Fassaden-) Beleuchtungen der historischen Baudenkmäler via LoRaWAN abgeschaltet.

Doch die Earth Hour ist mehr als nur ein Zeichen. Sie ist ein kraftvoller Moment, der uns daran erinnert, dass wir gemeinsam die Verantwortung für unseren Planeten tragen und entschlossen handeln müssen. Das bedeutet: die Klimakrise bekämpfen, das Artensterben aufhalten und für uns Menschen Chancen nutzen, Unabhängigkeit von Energieimporten anstreben, gute und faire Jobs schaffen und eine intakte Natur als Grundlage unserer Sicherheit, Gesundheit und unseres Wohlstands sichern. Nutzen wir die Earth Hour als einen Aufruf an jede und jeden von uns, aktiv zu werden.

Wir treffen uns am 28.03.2025 um 19:00 – 21:30 Uhr im „Freiraum“ in der Kellereistraße 23 in Eberbach zur gemeinsamen Quizrunde – in 80 Fragen um die Welt. Um 20:30 Uhr beginnt die Earth Hour, das Licht geht aus und wir genießen bei Kerzenschein das mitgebrachte Essen.

Quelle
Stadtverwaltung Eberbach

Bei Fragen können Sie jederzeit eine E-Mail an klimaschutz@eberbach.de

Zuletzt aktualisiert am 12. März 2026, 10:10

